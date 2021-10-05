《Running Man》排球女王金軟景「三大行徑」完美化身女版李光洙！劉在錫：找到光洙的繼承人了～

連池錫辰也忍不住跟金軟景做出「必觸Cross」的手勢口號，感覺熱淚盈眶，大家都很想念光洙啊～！TAT

昨天播出的《Running Man》邀請7位女子排球國手當嘉賓來到第二期，擁有192公分高的排球女王金軟景，完美化身成女版李光洙，讓成員們不禁連喊：「她根本就是光洙吧！」、「找到繼承人了」、「表情、身高到性格都一模一樣」。

▼球類競賽過程中，規定不能生氣，一定要保持笑臉，節目組PD一喊開始，金軟景就收起嚴肅表情，瞬間換成笑臉，效果十足。梁世燦感嘆道：「她真的好像光洙哥喔！」



比賽過程的表情與爭辯反應，讓 HAHA 直呼：「她不是李光洙嗎？」金鍾國也附和：「其實妳是光洙吧！」



▼接著在另一場遊戲中，金軟景一樣膽子小又怕高，畏縮的模樣讓人聯想到李光洙，下面的人狂喊：「光洙啊～！」



就連在鏡頭前害怕的模樣，還有看鏡頭的表情，都跟李光洙一模一樣！XD



劉在錫：「是說…找到光洙的繼承人了」成員們直呼很想邀請她加入，真的是個綜藝的人才。



▼另外金軟景在爭論個人表現時，也極力為宋智孝爭取加薪的好處，為姐姐護航跟厚臉皮的模樣，又讓成員們忍不住對她大喊道：「光洙！不要激動啊～。」



池錫辰也主動要求和她「必觸Cross」、「光洙，很開心見到你～！」現場笑成一片。



這一集看著看著忍不住溼了眼眶，到處都是光洙的影子～，金軟景真的太有綜藝感、太爆笑了。XD

*圖：《Running Man》@friDay影音

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