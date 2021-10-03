【有雷】人氣戀綜《換乘戀愛》大結局公開出演者最終選擇！導播室的主持人們都哭了～

TVING 人氣戀綜《換乘戀愛》講述因為多樣原因而分手的情侶們聚到一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝。

每週播出都受到熱烈討論，不少網友還表示比韓劇還要精彩。出演者在一起度過三週的時間後，終於在第15集（最後一集）迎來最終選擇，每位出演者得向心儀的對象告白。



（以下有雷！以下有雷！以下有雷！）



敏英 ➝ 周輝（復合） ♥

可可 ➝ 珉在

惠善 ➝ 周輝

普玹 ➝ 珉在（配對） ♥

慧仁 ➝ 珉在

浩民 → 普玹

正權 → 敏英

珉在 → 普玹（配對） ♥

周輝 → 敏英（復合） ♥

相宇 → 慧仁

正權一心向著敏英前進，打了最後一通電話並告白：「我希望和姊姊能在走近一點，希望下車後來我的車。」但...敏英拒絕了，選擇回到前男友周輝身邊：「我還是...無法放著周輝歐爸去正權身邊，這個人對我來說還是很珍貴的。」



原本在首爾時，浩民決心和普玹劃清界線，但是到了濟州島後，想起了與普玹過去3年多的感情，也一直想要挽回。最終浩民選擇了普玹，在車上對她說：「想和妳一起描繪未來，我想和妳做的事情太多了。我現在想的是只要有妳，我願意放棄一切，再相信我一次、再給我一次機會，想要對妳說這些。」



而普玹最終決定離開浩民選擇珉在，浩民對普玹說了感謝的話：「和妳一起度過的時間，曾經很幸福，也很謝謝妳。要多笑、要幸福！」普玹也說：「真的謝謝你，我曾經很幸福。你要好好的，我走了！」這一段也讓主持人們都哭了，相信有不少觀眾也是吧 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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