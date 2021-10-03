【有雷】人气恋综《换乘恋爱》大结局公开出演者最终选择！导播室的主持人们都哭了～

TVING 人气恋综《换乘恋爱》讲述因为多样原因而分手的情侣们聚到一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺。

每周播出都受到热烈讨论，不少网友还表示比韩剧还要精彩。出演者在一起度过三周的时间后，终於在第15集（最后一集）迎来最终选择，每位出演者得向心仪的对象告白。



（以下有雷！以下有雷！以下有雷！）



敏英 ➝ 周辉（复合） ♥

可可 ➝ 珉在

惠善 ➝ 周辉

普玹 ➝ 珉在（配对） ♥

慧仁 ➝ 珉在

浩民 → 普玹

正权 → 敏英

珉在 → 普玹（配对） ♥

周辉 → 敏英（复合） ♥

相宇 → 慧仁

正权一心向著敏英前进，打了最后一通电话并告白：「我希望和姊姊能在走近一点，希望下车后来我的车。」但...敏英拒绝了，选择回到前男友周辉身边：「我还是...无法放著周辉欧爸去正权身边，这个人对我来说还是很珍贵的。」



原本在首尔时，浩民决心和普玹划清界线，但是到了济州岛后，想起了与普玹过去3年多的感情，也一直想要挽回。最终浩民选择了普玹，在车上对她说：「想和你一起描绘未来，我想和你做的事情太多了。我现在想的是只要有你，我愿意放弃一切，再相信我一次、再给我一次机会，想要对你说这些。」



而普玹最终决定离开浩民选择珉在，浩民对普玹说了感谢的话：「和你一起度过的时间，曾经很幸福，也很谢谢你。要多笑、要幸福！」普玹也说：「真的谢谢你，我曾经很幸福。你要好好的，我走了！」这一段也让主持人们都哭了，相信有不少观众也是吧 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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