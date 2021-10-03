《問題的男人》於《我獨自生活》小團聚！大聊李章源說漏嘴內幕，81 Line還曾追蹤全炫茂約會

整個內容超好笑的啦～《問題的男人》可以多多合體嗎

《我獨自生活》1日播出的最新EP.415，全茂炫主辦的「茂茂商會二手義賣會」仍持續營業，第二組客人就是全炫茂在《問題的男人》系列節目中結交的兄弟金知碩與李章源（Peppertones成員，另譯李章元）。

李章源挑衣服的時候鬼鬼祟祟拿出手機，全炫茂和金知碩馬上看出來：「唉唷，和我們弟媳聯絡了啊？」他害羞的說：「感覺這個襯衫不錯……我不能一個人（決定）……慢慢要得到允許買東西了。」



金知碩提起幾個月前李章源在《我獨》說漏嘴婚訊事件：「我不知道他有女朋友，給他選了香檳或紅酒讓他有了女朋友後一起喝，但是他那時就有交往的人了，不過沒和我說啊！」李章源這時倒不害羞了：「香檳喝得很好，在隔一天就喝了嗎？」



（前情提要：‎《問題的男人》李章源宣布婚訊！兩個月前就在《我獨》洩端倪 ）

問李章源為何說出「相見禮」那個關鍵字，他說自己當時根本還沒和妻子裴多海論及婚嫁，可能不知不覺間有了那樣的想法，所以下意識說出口。他和裴多海今年初才透過素人好友牽線相親，一開始就決定認真交往且論及婚嫁。



全炫茂一直以為《問題的男人》成員裡，最先結婚的會是金知碩、最晚是李章源，沒想到現實卻不是這樣。李章源就自爆自己有種想打破偏見的勝負欲，所以一直想著要比河錫辰早結婚。三個人閒話家常，話題都離不開戀愛，不過金知碩因身旁兩位明顯的「幸福肥」，形單影隻的他顯得皮包骨。



不過金知碩沒喪氣太久，很快就聊起他和河錫辰、李章源曾目擊全炫茂和現任女友約會一事。三人當時在路上看見全炫茂的車，索性在附近找尋全炫茂的蹤影，直到聽見全炫茂的招牌笑聲，這才發現全炫茂正在一間餐廳的露台約會，穿過樹叢看見了全炫茂。金知碩與李章源輪流形容整個「追蹤過程」，相當好笑。



可能因為很親近的關係，畢竟友誼長達了6年，金知碩與李章源雖是第一次拜訪全炫茂家，正式挑衣服時可是想掀了人家衣帽間～XD 好奇的讀者可別錯過《我獨自生活》這一集了！



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（圖：《我獨自生活》@黃VIU 截圖）

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