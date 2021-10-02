期待這部古裝喜劇！玉澤演、金惠奫《御史與祚怡》劇本閱讀照公開，兩人也是最萌身高差！

tvN月火劇《御史與祚怡》講述一成為御史的美食家公子（玉澤演 飾），遇見為了尋找幸福而勇往直前的朝鮮時代奇女子（金惠奫 飾），兩人將展開一場搞笑搜查劇。

當天進行的劇本排練中，包括導演、編劇在內，玉澤演、金惠奫、李在均、鄭普碩、裴宗玉、閔鎮雄、朴康燮、蔡元彬等主要演員齊聚一堂，上演精彩的喜劇表演。



首先，玉澤演飾演風度滿分、身體健全的六品公務員「羅二言」，將在滑頭滑腦中散發出知性的魅力。首次挑戰喜劇史劇的玉澤演表示：「真的會好好準備，以好的面貌和有趣的電視劇和大家見面，希望大家多多喜愛。」



飾演爲了尋找幸福而勇往直前的朝鮮時代奇女子「金祚怡」的金惠奫，也將展現驚人的角色消化魅力，把「金祚怡」的魅力演繹得可愛生動。金惠奫：「請期待祚怡的大膽和活潑，以及與其他演員們的化學反應，希望大家多多喜愛。」



另外，《御史與祚怡》是由《60天，指定倖存者》、《金秘書為何那樣》柳鍾善導演執導，《訓南正音》、電影《霹靂嬌鋒》李載允編劇合作打造，預計在11月首播。

（圖：tvN《御史與祚怡》、IG@tvn_drama）

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