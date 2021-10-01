《魷魚遊戲》脫北辣美「姜曉」鄭浩妍人氣暴漲，IG追蹤從50萬 ➝ 860萬！接下來還將出演綜藝《劉Quiz》

鄭浩妍在《魷魚遊戲》飾演脫北者厭世辣妹「姜曉」，存在感顯得格外突出，首次參與戲劇演出就以充滿魅力的演技征服大家的心。

《魷魚遊戲》才上線短短10幾天的時間，她的 IG（hoooooyeony）追蹤人數就從50萬漲至866萬（截稿前），留言、點讚數也是都大幅上漲。（感覺很快就會突破1000萬啊～）



1994年出生的鄭浩妍，2013年在《挑戰超模KOREA》第四季獲得亞軍並出道，之後陸續在紐約、倫敦、米蘭、巴黎等四大時裝周走秀，2018年被世界模特網 models.com 選為全球排名TOP 50的超模之一。



（延伸閱讀：《魷魚遊戲》「姜曉」鄭浩妍與李東輝公開交往6年，曾為世界TOP 50模特&國際四大時裝周全走遍！）

通過《魷魚遊戲》成為大勢的鄭浩妍，接下來將出演綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》。tvN方面表示：「鄭浩妍確定出演《You Quiz》，但錄製日期和播出日期尚未確定。」很期帶她會在節目中分享什麼故事呢～





（圖：IG@netflixkr、IG@hoooooyeony、tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》）

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