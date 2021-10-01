《鱿鱼游戏》脱北辣美「姜晓」郑浩妍人气暴涨，IG追踪从50万 ➝ 860万！接下来还将出演综艺《刘Quiz》

郑浩妍在《鱿鱼游戏》饰演脱北者厌世辣妹「姜晓」，存在感显得格外突出，首次参与戏剧演出就以充满魅力的演技征服大家的心。

《鱿鱼游戏》才上线短短10几天的时间，她的 IG（hoooooyeony）追踪人数就从50万涨至866万（截稿前），留言、点赞数也是都大幅上涨。（感觉很快就会突破1000万啊～）



1994年出生的郑浩妍，2013年在《挑战超模KOREA》第四季获得亚军并出道，之后陆续在纽约、伦敦、米兰、巴黎等四大时装周走秀，2018年被世界模特网 models.com 选为全球排名TOP 50的超模之一。



（延伸阅读：《鱿鱼游戏》「姜晓」郑浩妍与李东辉公开交往6年，曾为世界TOP 50模特&国际四大时装周全走遍！）

通过《鱿鱼游戏》成为大势的郑浩妍，接下来将出演综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》。tvN方面表示：「郑浩妍确定出演《You Quiz》，但录制日期和播出日期尚未确定。」很期带她会在节目中分享什么故事呢～





（图：IG@netflixkr、IG@hoooooyeony、tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》）

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