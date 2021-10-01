《海岸村恰恰恰》的英雄救美戲份引起韓國網友討論：危險情節淪為感情升溫的助推器、女生只能依賴男生保護

大家怎麼想呢？
最近很多人在追的tvN週末劇《海岸村恰恰恰》講的是不太合群的首爾牙醫來到海岸村莊開診所、與超級合群的當地青年洪班長漸生情愫的故事，劇情輕鬆愉悅又富含糖分，演員們的精彩表現也讓人心動不已，開播以來討論度和收視率都居高不下。
不過，近日韓網有評論文章指出劇中對待犯罪事件的態度十分輕率和過時，不斷讓女主遭遇危險似乎只為確認感情進度，也獲得不少網友贊同和討論。
該文章稱，劇中涉及犯罪行為的劇情似乎都只是為了推進男女主角的loveline而已：慧珍的診所出現偷拍犯時，洪班長從海邊飛奔而來、一腳踢翻嫌犯；慧珍走夜路被人跟蹤時，洪班長提著手電適時出現；慧珍獨自在家時遭遇強盜入侵，又是洪班長突然現身制服強盜，並替慧珍挨了一刀。三次犯罪事件的結果都只是讓兩人的感情進一步拉近，而罪行本身的危險性、當事人的不安與恐懼則被淡化，淪為用過即棄的道具。
同時，作者也認為浪漫劇中的犯罪相關情節一直在強化固有的性別角色，彷彿男主必須是救世主的形象，質疑只有對女性的守護才是愛嗎？洪班長幫慧珍修理家門口的路燈、給窗戶安裝防範裝置，核心全都是「男性應該保護女性」、「女性身處危險時需要男性」的陳舊觀念，仿彿保護女性不是制度和體系的責任，而是只能依賴男主。
韓國網友對這一論點進行熱烈討論，很多人表示贊同，認為英雄救美贏得芳心的橋段十分老套和過時：「原來不止我這樣想」、「很有共鳴」、「真的很老派，是脫離世代的設定和展開」、「其實女性每天都身處不安，比起被當做浪漫情節的道具，輕視這些不安才是問題所在」、「這樣的情節確實讓人不快」、「 仿佛犯罪事件存在的目的只是為了讓他們抱在一起而已，把令人恐懼的情景描寫得很隨便」、「雖然很喜歡這部劇但不得不認同」。
也有人表示不同看法：「看個電視劇而已，這樣認真計較很累耶」、「那不然浪漫劇情要如何展開？」、「畢竟是翻拍自20年前的作品，原作里都有這些情節，已經有反映時代變化了」、「女主抓電話詐騙犯、腳踢偷拍犯的事為何不見大做文章呢？」、「劇中並不是每個犯罪事件都摻雜romance，華貞救楚熙、慧珍幫南淑的過程中也有化解矛盾、增進感情，為什麼單單對男主救女主的情節抓住不放呢？都是日常中會遇到的危機事件，各個人物通過互相幫助拉近關係，不然電視劇要拍什麼？」、「雖然對這個問題本身的批評沒錯，但這部劇主要講的是慧珍和洪班長以各自的方式拯救對方、村民們互相幫助的生活故事，很喜歡這部劇」、「乾脆24小時都播放紀錄片算了啦」。
（圖：tvN）
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