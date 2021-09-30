《Hometown》编剧被爆是曾发生丑闻的赵显勋导演化名，制作方决议在片尾删除其名

热播中的tvN水木剧《Hometown》（返乡）编剧为「朱镇」，此一姓名大众并不熟悉，本以为是新人编剧，没想到28日爆出「朱镇」是电影《梦中的简》赵显勋导演化名，而赵显勋曾在三年前爆发过丑闻。

（图：tvN《Hometown》海报）

赵显勋2016年首次执导长篇电影《梦中的简》（Jane）便一鸣惊人，《梦中的简》2017年正式上映，以独立艺术电影之姿在韩国国内斩获不少奖项，更捧红了李敏芝、具教焕与李周映等演员。



（图：TVDaily）



（图：《梦中的简》海报）

然而，赵显勋2018年被指控2013年执导短片《首尔之家》宣传期间，在杀青宴上性骚扰工作人员。赵显勋当时承认了性骚扰事实，也发表了道歉声明会中断活动、自我反省。

3年后，赵显勋却以笔名「朱镇」重启活动，事情被爆出后，他表示自己当年不该犯下那场错误，但是他做了，并解释自己从未企图隐瞒该事实、仍在反覆反省中。

大部分网友都觉得他「疯了」，想像他的立场留言讽刺：「我正在努力使用化名赚钱」、「我不是有意隐瞒，但我用的是化名」，有人要抵制《Hometown》并质疑制作方制作意图，但也有人觉得制作方和演员是无辜的。

制作方Studio Dragon和电视台tvN发声后，风向更偏往抵制一方，因为他们表示「朱镇即为赵显勋」此一事实在确定编排之后、开拍之前已知情。此话一出不仅让一些网友嗤之以鼻，也有韩媒撰文斥责：「不知道编剧是谁的情况下，只因作品就签约的情况有那么常见吗？演员是否也完全不知情？」

制作方最后决议从EP.3开始，片尾删除「编剧朱镇」之名，结果显然不被买单，《Hometown》昨晚播出的EP.3收视率直接从3.307%降至2.582%，今晚EP.4收视率可能会再降。

（封图：TV Daily、tvN《Hometown》海报）

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