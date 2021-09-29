驚悚懸疑劇《Hometown》詭譎開播，浴缸裡的女人、神秘錄音帶令人頭皮發麻（EP.1-2）

小編建議這部劇要戴耳機看～配樂很有fu！

由劉宰明、韓藝璃與嚴泰谷（嚴泰九）主演的tvN水木劇《Hometown》（返鄉）上週開播，以恐怖氣體襲擊及連續殺人案作為題材，用失焦的畫面、詭異的音樂製造不安，氛圍令人頭皮發麻。首兩集收視2.827%、3.307%出發。



（以下劇透）



開頭以1987年㴲州市車站事件拉開序幕，而真正的故事從刑警崔炯仁（劉宰明 飾）接受檢察官孫志勝（太仁鎬 飾）調查開始。崔炯仁娓娓道來㴲州市這些日子發生的案件，包括「興安洞母女被害案」與「女高中生趙在英失蹤案」。



崔炯明和搭檔李時正（趙福來 飾）接連收到殺人案與失蹤案。首先第一起興安洞的案子，那家的母親在浴室遭人殺害，而女兒李卿真（金智安 飾）消失無蹤。由於沒有外力入侵，加上李卿真當天曾報案「家裡有個女人」，讓崔炯仁懷疑李卿真是殺害母親的共犯，但這個推測讓李時正不敢想像。



李卿真就讀天敬女子中學，在她失蹤後沒幾天，她的同校同學趙在英（李蕊 飾）也失蹤。趙在英的爸爸正是犯下㴲州車站襲擊事件的兇手趙京浩（嚴泰谷 飾），崔炯仁一聽到趙京浩就觸動敏感神經，因為自己的妻子也是那場事件被害者。

崔炯明與李時正從天敬女子中學學生手中獲得一捲來自補習班教師李英德（尹敬浩 飾）的神祕錄音帶，他們調查起李英德，李英德卻行徑怪異，說出「李卿秀自行了斷」關鍵字。另一邊趙在英的姑媽趙靜賢（韓藝璃 飾）也得知趙在英和獄中的爸爸趙京浩仍保持聯繫。



李英德、李卿真與趙在英都有令人費解之舉，在確定李卿真身亡那天，崔炯仁直覺認為這些案子與㴲州車站事件脫離不了關係。同時，趙靜賢透過高中同學鄭旼在，想起了她所忘記的事情，可能會是找到趙在英的關鍵。而獄中的趙京浩，正在回答當年在做什麼「實驗」。



《Hometown》兩集內容，可怕的畫面不多，但整體氛圍詭譎，最為推崇的就是EP.1開頭「浴缸的女人」，和EP.2尾聲神祕錄音帶。出現在李卿真家中那「浴缸的女人」是幻覺還是鬼魂？神秘錄音帶發出的詭異聲音是什麼，讓李時正聆聽著如此不安？



▼EP.1「浴缸的女人」驚悚片段



▼今晚播出的EP.3預告，崔炯仁認定這一切非普通殺人案：「我們一開始就猜錯了。」韓靜賢則是回憶起十年前的事，反問自己怎能忘記：「在被翻的那地方，有個女人。」



（圖：黃VIU《Hometown》海報、《Hometown》@黃VIU 截圖）

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