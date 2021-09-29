惊悚悬疑剧《Hometown》诡谲开播，浴缸里的女人、神秘录音带令人头皮发麻（EP.1-2）

小编建议这部剧要戴耳机看～配乐很有fu！

由刘宰明、韩艺璃与严泰谷（严泰九）主演的tvN水木剧《Hometown》（返乡）上周开播，以恐怖气体袭击及连续杀人案作为题材，用失焦的画面、诡异的音乐制造不安，氛围令人头皮发麻。首两集收视2.827%、3.307%出发。



（以下剧透）



开头以1987年㴲州市车站事件拉开序幕，而真正的故事从刑警崔炯仁（刘宰明 饰）接受检察官孙志胜（太仁镐 饰）调查开始。崔炯仁娓娓道来㴲州市这些日子发生的案件，包括「兴安洞母女被害案」与「女高中生赵在英失踪案」。



崔炯明和搭档李时正（赵福来 饰）接连收到杀人案与失踪案。首先第一起兴安洞的案子，那家的母亲在浴室遭人杀害，而女儿李卿真（金智安 饰）消失无踪。由於没有外力入侵，加上李卿真当天曾报案「家里有个女人」，让崔炯仁怀疑李卿真是杀害母亲的共犯，但这个推测让李时正不敢想像。



李卿真就读天敬女子中学，在她失踪后没几天，她的同校同学赵在英（李蕊 饰）也失踪。赵在英的爸爸正是犯下㴲州车站袭击事件的凶手赵京浩（严泰谷 饰），崔炯仁一听到赵京浩就触动敏感神经，因为自己的妻子也是那场事件被害者。

崔炯明与李时正从天敬女子中学学生手中获得一卷来自补习班教师李英德（尹敬浩 饰）的神秘录音带，他们调查起李英德，李英德却行径怪异，说出「李卿秀自行了断」关键字。另一边赵在英的姑妈赵静贤（韩艺璃 饰）也得知赵在英和狱中的爸爸赵京浩仍保持联系。



李英德、李卿真与赵在英都有令人费解之举，在确定李卿真身亡那天，崔炯仁直觉认为这些案子与㴲州车站事件脱离不了关系。同时，赵静贤透过高中同学郑旼在，想起了她所忘记的事情，可能会是找到赵在英的关键。而狱中的赵京浩，正在回答当年在做什么「实验」。



《Hometown》两集内容，可怕的画面不多，但整体氛围诡谲，最为推崇的就是EP.1开头「浴缸的女人」，和EP.2尾声神秘录音带。出现在李卿真家中那「浴缸的女人」是幻觉还是鬼魂？神秘录音带发出的诡异声音是什么，让李时正聆听著如此不安？



▼EP.1「浴缸的女人」惊悚片段



▼今晚播出的EP.3预告，崔炯仁认定这一切非普通杀人案：「我们一开始就猜错了。」韩静贤则是回忆起十年前的事，反问自己怎能忘记：「在被翻的那地方，有个女人。」



（图：黄VIU《Hometown》海报、《Hometown》@黄VIU 截图）

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