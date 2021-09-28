《黑色太阳》朴河宣被批演技差：「秒变情境喜剧」，且妆容与发型像埃及艳后格格不入

到底是演技、人物设定，还是造型问题呢？

MBC金土剧《黑色太阳》开播前就因南宫珉为戏增肌的敬业表现，还有斥资150亿的巨额引发期待，果不其然开播就成了MBC两年来最佳收视成绩，一集最高来到9.8%（MBC上次突破9%是2019年7月《检法男女2》结局9.9%），在目前所有韩剧的话题度中，仅次 tvN《海岸村恰恰恰》与 SBS《One the Woman》。

（图：MBC《黑色太阳》海报）

然而，不少观众在首周播出就指出问题：女主角们比起男主角毫无存在感，尤其朴河宣饰演的「徐秀妍」一角相当突兀。

（图：MBC《黑色太阳》剧照）

朴河宣於《黑色太阳》饰演南宫珉於国情院的同僚「徐秀妍」，曾和韩志赫（南宫珉 饰）为同组队员并且互相信任，却在其他队友包括自己的未婚夫（黄熙 饰）牺牲后，她不再相信韩志赫、站在其对立面。

首周播出时，朴河宣登场就被批判「演技太不自然」，虽然是黑化的角色，但仍被观众认为表现过於夸张。她的造型也让人不解，虽然是呈现她因打击产生变化，但过於整齐的刘海和短发，还有浓厚的烟熏妆，被网友认为「像戴假发」、「像埃及艳后」。

（图：《黑色太阳》EP.1@黄VIU 截图）

来到第二周，随著「徐秀妍」戏份变多，对於朴河宣的质疑也更多了。有网友直指第4集朴河宣在下旗下组员追丢人时，激动呐喊「追上去」一幕令人尴尬，直接变成了情境喜剧，认为她在语调上调整不佳。

（图：《黑色太阳》EP.4@黄VIU 截图）

朴河宣这几年主演《平日下午3点的恋人》、《产后调理院》与《儿媳期》（媳妇过渡期）均获好评，也许是大众对她期望太高以至於失望？有人替朴河宣演技缓颊「不是演不好，是不适合」、「别说演技了，角色本身就很奇怪」、「换个造型可能会好点」，但也有人毫不留情批判她「演技本来就不是很好」、「一直以来就是蹩脚演技，现在才被争论很神奇」、「全部只有她在演情境喜剧」。

目前《黑色太阳》播出4集，广泛被认为南宫珉一枝独秀，但自第4集起，开始显露了朴河宣与金芝恩扮演的女主角背后的野心与目的，MBC内部也有人员表示女角群（加上张英南）会渐渐为剧情发展起重要作用，甚至攸关男主角想找寻的真相。目前预告了第5集「徐秀妍」会有更多秘密被揭开，随著剧情发展，朴河宣是否能突破演技争议会是个考验，又或许剧情上会出现反转让人信服也说不定。

（图：《黑色太阳》EP.5@黄VIU 截图）

（封图：MBC《黑色太阳》剧照）

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