《Running Man》女版李光洙來了！排球女王金軟景氣勢超強，讓兩位大賞得主劉在錫&金鍾國招架不住

這一集《Running Man》真的太好笑了，因為韓國女排選手們到來，成員們看起來都又萌又可愛～。

上週日 SBS 綜藝節目《Running Man》邀請到了7位女子排球的國家代表選手們出演，擁有192公分高的排球女王金軟景一登場，就讓成員們忍不住喊：女版李光洙！連同她的性格也是綜藝感十足，是韓國女排界的代表人物。

開場便讓所有選手輪流展現實力，兩位館長劉在錫和金鍾國出價招人，分成兩隊來展開競賽。



站在金軟景選手們身旁，變得可愛的金鍾國。



▼出價時，本來金鍾國給了15萬、劉在錫12萬，在協商過後，金鍾國降價給出13萬、劉在錫則增加到13萬，金軟景爽快決定加入劉在錫隊伍，還很有義氣的將自己的3萬給梁世燦，邀請他一起加入劉的隊伍，結果這一輪3位實力不錯的選手，全都決定到劉館長這邊了。



金軟景被減價的瞬間眼神怒視，讓金鍾國忍不住退後一步。



▼而兩隊在比賽時，金軟景發球對準金鍾國，金鍾國失誤出局，場面相當尷尬～，完全是天敵的存在，



比賽中不能使用，導致金鍾國再被扣分，整個瞬間大怒。



▼不過，同隊的劉在錫也是偶爾出現失誤，每當失誤的瞬間，全隊就在不使用敬語的情況下，對他訓話，



金軟景光怒視就讓人害怕啊～！XD



推薦大家可以回看這一期節目，真的太有趣了～！XD

*圖：《Running Man》@friDay影音

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