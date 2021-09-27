《機醫》是最多售後的劇吧！從《露營生活》、《出差十五夜》到《山村生活》，有超多綜藝可以看！

由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的《機智醫生生活》系列，播出兩季都有超高的討論度，為了喜愛戲劇的觀眾們，製作組也準備很多售後！除了掏空硬碟、特輯外，他們還拍攝了不同的綜藝呢～

像是在第二季播出前，五人幫就一起拍攝《機智露營生活》。會去露營是因為金大明和羅暎錫PD、申元浩PD一起直播時曾說過：「和孩子們一起說過，我們一起去露營會怎樣？」果然就幫他們實現願望，不過...後來他們知道不能亂說話 XD



由於他們曾提到很想要玩遊戲，所以在拍攝《機智露營生活》時，「遊戲專家」羅PD就拉著行李箱到現場拍攝《出差十五夜》，和他們玩了《新西遊記》經典遊戲，在『寂靜中的吶喊」中，由於一題都沒有答對，還讓鄭敬淏喊：「我不玩了ㅠㅠㅠ什麼都聽不到。」



（延伸閱讀：《出差十五夜》鄭敬淏、柳演錫挑戰《新西遊記》經典遊戲「寂靜中的吶喊」！真的讓人笑到流淚～）

接著最新的就是即將在10月8日首播的《一日三餐》特別版《機智山村生活》，「頻道十五夜」還公開題目為「終於綁架成功99s」的預告片，讓人好奇是怎麼樣啊 XD 預告中也看到他們淋著雨在生火，讓人預想到他們艱難的自給自足的旅程。





（圖：IG@hospitalplaylist_official、YouTube@채널 십오야）

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