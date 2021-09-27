《机医》是最多售后的剧吧！从《露营生活》、《出差十五夜》到《山村生活》，有超多综艺可以看！

由曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都主演的《机智医生生活》系列，播出两季都有超高的讨论度，为了喜爱戏剧的观众们，制作组也准备很多售后！除了掏空硬碟、特辑外，他们还拍摄了不同的综艺呢～

像是在第二季播出前，五人帮就一起拍摄《机智露营生活》。会去露营是因为金大明和罗暎锡PD、申元浩PD一起直播时曾说过：「和孩子们一起说过，我们一起去露营会怎样？」果然就帮他们实现愿望，不过...后来他们知道不能乱说话 XD



由於他们曾提到很想要玩游戏，所以在拍摄《机智露营生活》时，「游戏专家」罗PD就拉著行李箱到现场拍摄《出差十五夜》，和他们玩了《新西游记》经典游戏，在『寂静中的呐喊」中，由於一题都没有答对，还让郑敬淏喊：「我不玩了ㅠㅠㅠ什么都听不到。」



（延伸阅读：《出差十五夜》郑敬淏、柳演锡挑战《新西游记》经典游戏「寂静中的呐喊」！真的让人笑到流泪～）

接著最新的就是即将在10月8日首播的《一日三餐》特别版《机智山村生活》，「频道十五夜」还公开题目为「终於绑架成功99s」的预告片，让人好奇是怎么样啊 XD 预告中也看到他们淋著雨在生火，让人预想到他们艰难的自给自足的旅程。





（图：IG@hospitalplaylist_official、YouTube@채널 십오야）

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