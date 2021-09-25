韓國諧星界有一奇人！家裡囤積14年未開封的泡麵、發黑香蕉等，金俊昊&希澈拜訪像進入恐怖箱

真的是大開眼界～有潔癖的希澈怎能不崩潰XDD

《我家的熊孩子》這兩週內容（12、19日播出的EP.258、EP.259），熊孩子金俊昊與希澈一同拜訪了金俊昊的諧星後輩徐南勇，幫忙清潔徐南勇家的環境衛生，結果處處是危機！

徐南勇目前留著一頭長髮，又因為獨自一人住在屋塔房，宛如《魔髮奇緣》的樂佩公主，被節目封為「徐樂佩」。他的衛生清潔堪憂，就連不常洗碗、不常丟垃圾的金俊昊都會怕，何況是擁有潔癖的希澈呢？



兩個熊孩子一進屋就發現衣帽間門上積滿灰塵，廚房的鍋具與牆壁滿是鏽和油汙，甚至黏著蟲子。誇張的是，希澈在櫥櫃裡找出幾包未開封的泡麵，一看不得了，有效期限竟是2007、2010年！蜂蜜也是2016年即到期。嚇到金俊昊與希澈連喝徐南勇家的礦泉水也很小心，中午吃飯堅持喝外送的酒來搭。



徐南勇家既沒有冷氣、吸塵器也沒有網路，金俊昊忍不住問徐南勇：「既然如此，去山裡生活不是很好嗎？」徐南勇回答：「很可怕。」希澈直說：「這裡更可怕啊……比起鬼，有蟲不是更可怕嗎？」徐南勇卻很淡定：「但這裡都是看過的蟲子，山上有很多未知的……」



熊孩子們仍努力用「女朋友來的話怎麼辦？」、「作為粉絲希望你改變」等誘因勸說徐南勇改變生活習慣。然而萬事起頭難，一開始打掃就遇難關，既沒有打掃工具，也沒有足夠空間分類所有物品。恐怖的是，金俊昊搬出一箱箱空箱到門外時，竟發現裡頭有發出惡臭的黑色香蕉！廚房夾縫有一袋放了10年的米！



金俊昊為了要趕行程先行離開，最後留下希澈一人孤軍奮戰。《熊孩子》播了兩週內容，幫徐南勇打掃的任務似乎還看不到盡頭……

▼精華影片（徐南勇還展現了用頭髮開瓶蓋的奇技，也說明自己不剪頭髮不燙不染是為了要捐出去）



影片底下留言中，有觀眾表示金俊昊跟徐南勇比起來根本是小巫見大巫*、連金俊昊也驚嚇的模樣也太好笑，或是為旱希澈一樣擁有潔癖的MC徐章焄感到心疼，也有不少觀眾擔心徐南勇的身心狀況。（*按：金俊昊的清潔程度可參考〈《恢單4Men》徐章焄幫金俊昊打掃受擁抱：「謝謝歐巴」〉‎）

（圖：《我家的熊孩子》@SBS Entertainment 截圖）

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