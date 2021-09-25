韩国谐星界有一奇人！家里囤积14年未开封的泡面、发黑香蕉等，金俊昊&希澈拜访像进入恐怖箱

真的是大开眼界～有洁癖的希澈怎能不崩溃XDD

《我家的熊孩子》这两周内容（12、19日播出的EP.258、EP.259），熊孩子金俊昊与希澈一同拜访了金俊昊的谐星后辈徐南勇，帮忙清洁徐南勇家的环境卫生，结果处处是危机！

徐南勇目前留著一头长发，又因为独自一人住在屋塔房，宛如《魔发奇缘》的乐佩公主，被节目封为「徐乐佩」。他的卫生清洁堪忧，就连不常洗碗、不常丢垃圾的金俊昊都会怕，何况是拥有洁癖的希澈呢？



两个熊孩子一进屋就发现衣帽间门上积满灰尘，厨房的锅具与墙壁满是锈和油污，甚至黏著虫子。夸张的是，希澈在橱柜里找出几包未开封的泡面，一看不得了，有效期限竟是2007、2010年！蜂蜜也是2016年即到期。吓到金俊昊与希澈连喝徐南勇家的矿泉水也很小心，中午吃饭坚持喝外送的酒来搭。



徐南勇家既没有冷气、吸尘器也没有网路，金俊昊忍不住问徐南勇：「既然如此，去山里生活不是很好吗？」徐南勇回答：「很可怕。」希澈直说：「这里更可怕啊……比起鬼，有虫不是更可怕吗？」徐南勇却很淡定：「但这里都是看过的虫子，山上有很多未知的……」



熊孩子们仍努力用「女朋友来的话怎么办？」、「作为粉丝希望你改变」等诱因劝说徐南勇改变生活习惯。然而万事起头难，一开始打扫就遇难关，既没有打扫工具，也没有足够空间分类所有物品。恐怖的是，金俊昊搬出一箱箱空箱到门外时，竟发现里头有发出恶臭的黑色香蕉！厨房夹缝有一袋放了10年的米！



金俊昊为了要赶行程先行离开，最后留下希澈一人孤军奋战。《熊孩子》播了两周内容，帮徐南勇打扫的任务似乎还看不到尽头……

▼精华影片（徐南勇还展现了用头发开瓶盖的奇技，也说明自己不剪头发不烫不染是为了要捐出去）



影片底下留言中，有观众表示金俊昊跟徐南勇比起来根本是小巫见大巫*、连金俊昊也惊吓的模样也太好笑，或是为旱希澈一样拥有洁癖的MC徐章焄感到心疼，也有不少观众担心徐南勇的身心状况。（*按：金俊昊的清洁程度可参考〈《恢单4Men》徐章焄帮金俊昊打扫受拥抱：「谢谢欧巴」〉‎）

（图：《我家的熊孩子》@SBS Entertainment 截图）

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