【有片】《海岸村恰恰恰》人氣偶像DOS俊的飾演者曾參加《Produce X 101》，可愛笑容俘獲大批芳心：「這顏值完全可以當Center！」

這位劇中的偶像團成員其實真的參加過偶像選秀，tvN還公開了這個團的資料照片和舞蹈練習室影片，看得人忍不住嘴角上揚！

上周的《海岸村恰恰恰》裡，池成炫最終說服坎離奶奶的「秘密武器」就是他！一開始坎離奶奶不願借出自己的家給電視台拍攝，池成炫帶著偶像團DOS成員俊來坎離奶奶家吃飯，俊嘗了一口大醬湯就對坎離奶奶的手藝讚不絕口，坎離奶奶也很開心看著瘦瘦的俊大口吃飯，似乎有一種看孫子的欣慰感。 而且慧珍和朱裡也很歡迎俊的到來，院子裡久違地人多了起來、熱熱鬧鬧，讓坎離奶奶轉變心意：「如果讓多一點人來這裡走動，這房子應該就不會感覺那麼孤單了。 」



（圖：Netflix截圖）

劇中飾演俊的演員叫做邊成泰，1988年3月9日出生，今年23歲，身高181cm，2017年給Iris的歌曲《可以講嗎？ 》拍過MV，去年演過網劇《做過工讀生嗎？ （알바해봐썸？）》，《海岸村恰恰恰》是他出演的第二部劇集。



除了演員活動之外，邊成泰在2019年還參加了Mnet選秀節目《Produce X 101》，舞台直拍是不是有點DOS俊的感覺了呢？



雖然節目當時他的排名一直在60以外，但網上有不少人討論他，認為他不論顏值、舞蹈實力還是綜合魅力都不落人後，尤其笑起來的模樣讓人忍不住心動，說是顏值center也不為過：



邊成泰第一次站上舞台是在高中時期的啦啦隊社團，參加節目自我介紹時表演了一段啦啦隊舞蹈，還有頗為獨特的個人技——雙眼皮消失術！真的很無厘頭XD



（圖：《Produce X 101》節目截圖 Youtube@Mnet TV）

當時有自稱是成泰初中同學的韓國網友留言為他加油，強調成泰是天然美男、從小到大都是這樣帥氣，而且作為同班3年的朋友，也可以為他的人性打包票。



DOS在劇中這段舞台獲得不少好評，網友表示：「這首歌一定要公開音源！」、「我看了這舞台也成為DOS的粉絲了~」



也許是因為呼聲太高，tvN隨後公開了DOS的profile照片和歌曲《Just a Feeling》的舞蹈練習影片，好像真的有這個團一樣XD





（圖：IG@tvn_drama）

而且這首歌確實很好聽！小粉絲朱裡以及公辰村民們的reaction也好可愛：



現在邊成泰的IG只有不到3萬粉絲，不知隨著這部劇的討論度升高，關注他的人會不會也越來越多呢？ 期待未來在更多作品里見到他！



（封圖：《海岸村恰恰恰》、《Produce X 101》截圖，IG@tvn_drama、bsvvt_）

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