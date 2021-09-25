【有片】《海岸村恰恰恰》人气偶像DOS俊的饰演者曾参加《Produce X 101》，可爱笑容俘获大批芳心：「这颜值完全可以当Center！」

这位剧中的偶像团成员其实真的参加过偶像选秀，tvN还公开了这个团的资料照片和舞蹈练习室影片，看得人忍不住嘴角上扬！

上周的《海岸村恰恰恰》里，池成炫最终说服坎离奶奶的「秘密武器」就是他！一开始坎离奶奶不愿借出自己的家给电视台拍摄，池成炫带著偶像团DOS成员俊来坎离奶奶家吃饭，俊尝了一口大酱汤就对坎离奶奶的手艺赞不绝口，坎离奶奶也很开心看著瘦瘦的俊大口吃饭，似乎有一种看孙子的欣慰感。 而且慧珍和朱里也很欢迎俊的到来，院子里久违地人多了起来、热热闹闹，让坎离奶奶转变心意：「如果让多一点人来这里走动，这房子应该就不会感觉那么孤单了。 」



（图：Netflix截图）

剧中饰演俊的演员叫做边成泰，1988年3月9日出生，今年23岁，身高181cm，2017年给Iris的歌曲《可以讲吗？ 》拍过MV，去年演过网剧《做过工读生吗？ （알바해봐썸？）》，《海岸村恰恰恰》是他出演的第二部剧集。



除了演员活动之外，边成泰在2019年还参加了Mnet选秀节目《Produce X 101》，舞台直拍是不是有点DOS俊的感觉了呢？



虽然节目当时他的排名一直在60以外，但网上有不少人讨论他，认为他不论颜值、舞蹈实力还是综合魅力都不落人后，尤其笑起来的模样让人忍不住心动，说是颜值center也不为过：



边成泰第一次站上舞台是在高中时期的啦啦队社团，参加节目自我介绍时表演了一段啦啦队舞蹈，还有颇为独特的个人技——双眼皮消失术！真的很无厘头XD



（图：《Produce X 101》节目截图 Youtube@Mnet TV）

当时有自称是成泰初中同学的韩国网友留言为他加油，强调成泰是天然美男、从小到大都是这样帅气，而且作为同班3年的朋友，也可以为他的人性打包票。



DOS在剧中这段舞台获得不少好评，网友表示：「这首歌一定要公开音源！」、「我看了这舞台也成为DOS的粉丝了~」



也许是因为呼声太高，tvN随后公开了DOS的profile照片和歌曲《Just a Feeling》的舞蹈练习影片，好像真的有这个团一样XD





（图：IG@tvn_drama）

而且这首歌确实很好听！小粉丝朱里以及公辰村民们的reaction也好可爱：



现在边成泰的IG只有不到3万粉丝，不知随著这部剧的讨论度升高，关注他的人会不会也越来越多呢？ 期待未来在更多作品里见到他！



（封图：《海岸村恰恰恰》、《Produce X 101》截图，IG@tvn_drama、bsvvt_）

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