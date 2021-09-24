被稱為「新林洞聚會」的《One The Woman》：一次就集齊了3名學霸，還都是校友！

《One The Woman》一開波就在新金土劇的首輪PK中贏了。

《One The Woman》用上了失憶梗、替身梗、豪門灰姑娘梗，滿滿的老韓劇套路，但是這部劇偏偏就火了，靠的就是它爆笑的日常...... 到底有多搞笑，還得大家自己去慢慢了解。 今天暫不說劇情，來說說劇裡的3位演員，因為這三位，《One The Woman》被稱為「新林洞聚會」。



女主角李荷妮、男主角李相侖和老戲骨金昌完，這三人組成了劇組的「新林洞聚會」，因為都是首爾大學的校友，而首爾大學就位於新林洞。作為韓國的頂尖學府，能考進首爾大學的都是學霸。李荷妮畢業於首爾大學的國樂系，談了一手好伽倻琴，更是第50屆韓國小姐的冠軍，後來還代表韓國參加了環球小姐的比賽，是公認的國際美女。加上高學歷的加持，踏入娛樂圈的她從未聽過「花瓶」這個稱號，一直被讚是才貌雙全。新劇中李荷妮扮演的女主角美娜原本是一名無良檢察官，因為事故失了記憶，又因為長相相同，變成了豪門兒媳婦。



男主角李相侖則是個工科男，畢業於首爾大學的物理系，不折不扣的「腦性男」。 劇裡的他眼睜睜地看著初戀變成了弟媳，自己還被趕出了豪門，從美國回來的他要和「弟媳婦」一起聯手復仇了。



「綠葉」演員金昌完畢業於首爾大學農業系，既是李荷妮和李相侖演技上的前輩，也是他們的大學長。 金昌完身上有種老練沉穩的氣質，似乎特別適合律師這個角色，在《來自星星的你》中就扮演了律師，這次依舊是律師，為集團法務組的組長。



這麼一看，《One The Woman》算不算學歷最高的劇組？

「首圖/內文圖：IG@sbsdrama.official＆黃viu煲劇平台」

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