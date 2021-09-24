《全知干預視角》預告：金南佶化身旗下演員李秀敬經紀人！開車打雜樣樣來～

什麼都做，結果累癱了嘛XD

明晚播出《全知干預視角》，將迎來大勢演員李秀敬與其特級經紀人金南佶。

‎金南佶今年2月與電影製片Sanai Pictures代表韓載德共同成立了經紀公司GILSTORY Entertainment‎，3月簽下了除了自己以外的演員李秀敬，兩人目前仍是GILSTORY唯二的藝人。



李秀敬曾演出電視劇《豪苟的愛》與《狐狸新娘星》，近期在《Law School》飾演「姜率B」。她的電影資歷更為輝煌，2017年主演獨立電影《容順》入圍了大鍾、青龍、春史等電影獎新人，2018年以《沉默的目擊者》拿下百想藝術大賞電影部門女配角獎，被視為忠武路炙手可熱的新星。



她近期參與了電影《奇蹟》的演出，飾演朴正民的姐姐，也受邀實境觀察節目《全知干預視角》邀請，公開跑行程的日常生活。也許是對唯一一位藝人的照顧，金南佶爽快的答應出演《全知干預視角》，當起李秀敬的一日經紀人。

預告中，金南佶載李秀敬跑行程，幫她遞水、買飲料樣樣都來，還虛勢的要李秀敬別在意鏡頭（因為這是實境秀），最後累倒在休息室沙發上。金南佶對於自己體力很差一事，也忍不住笑了。



李秀敬在拍完《全知干預視角》後，可是相當感謝這位代表呢！她受各大媒體採訪總不忘感謝金南佶百忙之中為自己出演：「哥哥最棒，沒想到會對我那麼好，我也嚇一跳。」也透露自己加入GILSTORY以來，金南佶從來沒有虧待她、讓她過得很滿足。

李秀敬為了回報金南佶，上月底親自開咖啡車到金南佶拍攝《讀懂惡心的人們》現場，為金南佶送上驚喜。（末圖左方為《讀懂惡心的人們》共同主演陳善圭）



好奇金南佶是如何擔任經紀人照顧旗下藝人，或是想了解李秀敬這位新星的日常，別忘了鎖定明晚於11時10分於MBC播出的《全知干預視角》～！

（封圖素材：《全知干預視角》預告@YouTube MBCentertainment 截圖）

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