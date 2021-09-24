《鱿鱼游戏》竟泄露普通人电话号码！受害人控诉：「不分昼夜接到电话简讯，无法正常生活」

《鱿鱼游戏》里神秘名片上的号码居然是真实存在的，而且已经用了10年多！号码主人表示剧集播出后不停接到简讯和电话、日常生活受到严重干扰，制作组已做出回应！

Netflix本月17日公开剧集《鱿鱼游戏》后人气风靡全球，在多地Netflix榜单都登上榜首，然而昨日有报导称，该剧第一集和第二集里出现的关键电话号码居然真实存在，剧集播出后很多人向该号码发简讯、打电话，令当事人极为困扰。



《鱿鱼游戏》讲的是456个人参加奖金高达456亿韩元生存游戏的故事，李政宰饰演的主角成奇勋在第一集从孔刘饰演的神秘人手中拿到一张名片，拨通名片上的号码后随即参加游戏；第二集里成奇勋向警察举报游戏中的事件时，镜头再一次清楚拍摄了名片上的号码。



（图：Netflix截图，本网站为保护当事人已将号码做模糊处理）

很多人以为这个号码一定是虚构的，但昨日有韩国民众向媒体爆料称，自己已经用了这个号码超过10年：「《鱿鱼游戏》播出后每天24小时不停接到简讯和电话，已经到了难以正常生活的程度。最近删除的号码就有4000个。很多人只因为好奇就不分昼夜地打来电话，手机电池半天就没电了。」该民众表示多次试图联络Netflix和制作公司，但一直未能接通，处於「连抗议都做不到的状态」。

对此，《鱿鱼游戏》制作公司Siren Pictures和Netflix稍晚时间表示：「已经认知到相关问题，正在努力解决。」据悉现在双方都已经和当事人取得联络，正在讨论解决方案。



（封图：Netflix）

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