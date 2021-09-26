觀眾們明年要享福了！6位明星編劇集體回歸，又一波收視率大戰要來了～

每一部火爆韓劇都離不開好的編劇。

韓國編劇圈裡有這麼幾位編劇，他們的名字如雷貫耳，是業界大神，更是收視率的保證，只要作品出自他們之手，電視劇就已經成功了一半。 而這些大神們明年將陸續回歸，韓網已經開始流傳出新作合集，看得劇迷們很是心動。

金恩淑



代表作：《The King：永遠的君主》、《鬼怪》、《陽光先生》

新作劇名：《The Glory》

主演：宋慧喬

劇情簡介：講述的是夢想成為建築師，但因為高中時遭遇校園暴力而退學的主人公，在成人後復仇的故事。

圖源▲SBS《The King：永遠的君主》、tvN《鬼怪》官方劇照

姜銀慶



代表作：《九家之書》、《浪漫醫生金師傅》系列

新作劇名：《京城生物》

劇情簡介：有消息傳出韓韶禧和朴敘俊主演，但都未確定。 這是一部年代劇，描述人類的傷口與不安以及生存還有尊嚴的故事。 劇情講述年輕人們在一個主導權、人權都被剝奪的淒慘時代，為了人們該有的幸福而賭上了性命。

▲SBS《浪漫醫生金師傅》官方海報

徐淑香



代表作：《嫉妒的化身》、《Pasta》

新作劇名：《問問星星吧》

劇情簡介：以宇宙為背景，講述了在宇宙空間站裡邂逅的觀光客和宇航員的愛情故事。

▲SBS《嫉妒的化身》、MBC《Pasta》官方海報

朴海英



代表作：《我的大叔》、《又，吳海英》

新作劇名：《我的解放日記》

主演：李民基、金智媛

劇情簡介：講述的是想要逃離擁堵且找不到答案的人生的三兄妹和神秘外鄉人之間的故事。

▲tvN《我的大叔》官方海報

陳秀完



代表作：《芝加哥打字機》、《Kill Me Heal Me》、《京城緋聞》

新作劇名：《閃閃發光的西瓜》

劇情簡介：未定

▲KBS《京城緋聞》、MBC《Kill Me Heal Me》官方海報

盧熙京



代表作：《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《Live》

新作劇名：《我們的藍調》

主演：李秉憲、申敏兒、韓志旼、金宇彬

劇情簡介：講述的是國際非營利民間團體 NGO以及相關的各種各樣的人們的人生故事。

▲SBS《沒關係，是愛情啊》、《那年冬天風在吹》官方劇照

「首圖：TD」

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