观众们明年要享福了！6位明星编剧集体回归，又一波收视率大战要来了～

每一部火爆韩剧都离不开好的编剧。

韩国编剧圈里有这么几位编剧，他们的名字如雷贯耳，是业界大神，更是收视率的保证，只要作品出自他们之手，电视剧就已经成功了一半。 而这些大神们明年将陆续回归，韩网已经开始流传出新作合集，看得剧迷们很是心动。

金恩淑



代表作：《The King：永远的君主》、《鬼怪》、《阳光先生》

新作剧名：《The Glory》

主演：宋慧乔

剧情简介：讲述的是梦想成为建筑师，但因为高中时遭遇校园暴力而退学的主人公，在成人后复仇的故事。

图源▲SBS《The King：永远的君主》、tvN《鬼怪》官方剧照

姜银庆



代表作：《九家之书》、《浪漫医生金师傅》系列

新作剧名：《京城生物》

剧情简介：有消息传出韩韶禧和朴叙俊主演，但都未确定。 这是一部年代剧，描述人类的伤口与不安以及生存还有尊严的故事。 剧情讲述年轻人们在一个主导权、人权都被剥夺的凄惨时代，为了人们该有的幸福而赌上了性命。

▲SBS《浪漫医生金师傅》官方海报

徐淑香



代表作：《嫉妒的化身》、《Pasta》

新作剧名：《问问星星吧》

剧情简介：以宇宙为背景，讲述了在宇宙空间站里邂逅的观光客和宇航员的爱情故事。

▲SBS《嫉妒的化身》、MBC《Pasta》官方海报

朴海英



代表作：《我的大叔》、《又，吴海英》

新作剧名：《我的解放日记》

主演：李民基、金智媛

剧情简介：讲述的是想要逃离拥堵且找不到答案的人生的三兄妹和神秘外乡人之间的故事。

▲tvN《我的大叔》官方海报

陈秀完



代表作：《芝加哥打字机》、《Kill Me Heal Me》、《京城绯闻》

新作剧名：《闪闪发光的西瓜》

剧情简介：未定

▲KBS《京城绯闻》、MBC《Kill Me Heal Me》官方海报

卢熙京



代表作：《那年冬天风在吹》、《没关系，是爱情啊》、《Live》

新作剧名：《我们的蓝调》

主演：李秉宪、申敏儿、韩志旼、金宇彬

剧情简介：讲述的是国际非营利民间团体 NGO以及相关的各种各样的人们的人生故事。

▲SBS《没关系，是爱情啊》、《那年冬天风在吹》官方剧照

「首图：TD」

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