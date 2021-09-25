潤娥與朴正民宣傳電影《奇蹟》來到《認識的哥哥》！潤娥：「能演出這部作品全靠對姊姊發飆！」

10月1日即將在台灣上映的電影《奇蹟：給總統的一封信》主演潤娥（潤妸）以及朴正民來到綜藝《認識的哥哥》！朴正民為大家展現他最有自信的「生氣演技」，潤娥也自曝「能演出這作品全靠自己曾對姊姊發飆！」

9月25日晚間即將播出的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》本週請來了電影《奇蹟：給總統的一封信》中的男女主角林潤娥與朴正民，默契絕佳的兩人也在節目中向大家分享這部電影拍攝時的幕後小故事，並且展現他們的演技與舞蹈技巧。固定主持群一見到女神潤娥可說是異常開心，潤娥並說「我親自說服朴正民來出演節目」，展現高度活躍的一面令在座哥哥稱讚不已。



朴正民說：「我演過許許多多的角色，其中對於生氣發怒的演技應該是最有自信的一環了。」在座自認也很會「真實發怒」的徐章勳立即下了戰帖，兩人就即興來一場生氣的情境劇。朴正民面對徐章勳幾乎真實發怒的精彩演出逗笑眾人，但徐章勳立即為他鼓掌說：「朴正民是第一個在我演戲時不會笑出來的人。」大讚朴正民的專業。



沒想到潤娥接著提到，《奇蹟：給總統的一封信》會向她提出演出邀請，也是因為自己對親姊姊發飆的直播影片，令大家相當驚訝。而朴正民雖然是演員，卻也在綜藝節目中大展口才，提到了自己在之前的作品《魔鬼對決》中曾以女裝演出的特別回憶。



《奇蹟：給總統的一封信》描述一個交通不便的小村莊，由於只有鐵路經過卻沒有停靠的車站，令當地居民困擾不已。村里的天才俊慶（朴正民飾）為了實現這個夢想而努力不懈終於成功，其中的父子之情也令人動容。10月1日即將在台上映。



照片：JTBC《認識的哥哥》預告截圖, 車庫娛樂

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