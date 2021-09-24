被称为「新林洞聚会」的《One The Woman》：一次就集齐了3名学霸，还都是校友！

《One The Woman》一开波就在新金土剧的首轮PK中赢了。

《One The Woman》用上了失忆梗、替身梗、豪门灰姑娘梗，满满的老韩剧套路，但是这部剧偏偏就火了，靠的就是它爆笑的日常...... 到底有多搞笑，还得大家自己去慢慢了解。 今天暂不说剧情，来说说剧里的3位演员，因为这三位，《One The Woman》被称为「新林洞聚会」。



女主角李荷妮、男主角李相仑和老戏骨金昌完，这三人组成了剧组的「新林洞聚会」，因为都是首尔大学的校友，而首尔大学就位於新林洞。作为韩国的顶尖学府，能考进首尔大学的都是学霸。李荷妮毕业於首尔大学的国乐系，谈了一手好伽倻琴，更是第50届韩国小姐的冠军，后来还代表韩国参加了环球小姐的比赛，是公认的国际美女。加上高学历的加持，踏入娱乐圈的她从未听过「花瓶」这个称号，一直被赞是才貌双全。新剧中李荷妮扮演的女主角美娜原本是一名无良检察官，因为事故失了记忆，又因为长相相同，变成了豪门儿媳妇。



男主角李相仑则是个工科男，毕业於首尔大学的物理系，不折不扣的「脑性男」。 剧里的他眼睁睁地看著初恋变成了弟媳，自己还被赶出了豪门，从美国回来的他要和「弟媳妇」一起联手复仇了。



「绿叶」演员金昌完毕业於首尔大学农业系，既是李荷妮和李相仑演技上的前辈，也是他们的大学长。 金昌完身上有种老练沉稳的气质，似乎特别适合律师这个角色，在《来自星星的你》中就扮演了律师，这次依旧是律师，为集团法务组的组长。



这么一看，《One The Woman》算不算学历最高的剧组？

「首图/内文图：IG@sbsdrama.official＆黄viu煲剧平台」

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