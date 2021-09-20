具教煥第一次收到咖啡車的反應也太可愛了吧！粉絲：還是第一次看明星坐上這種車XD

最近的大勢演員具教煥原來有這麼可愛的一面。

《D.P：逃兵追緝令》一劇的熱播不僅讓觀眾們看到了丁海寅的扎實演技和轉型，也讓我們認識了丁海寅的搭檔具教煥。 作為全劇的搞笑擔當，具教煥扮演的老兵韓浩烈雖然看起來痞里痞氣，但長袖善舞，處理起各種問題來遊刃有餘，不少觀眾很快就陷入了他的魅力中。



拍攝《D.P.》期間，具教煥收到了粉絲們送來的咖啡車，這也是他出道以來第一次收到的咖啡車，意義非同凡響。具教煥手寫感謝語謝謝粉絲，表示這輩子都不會忘記粉絲們的情誼，還稱「我會連咖啡車的車牌號都永遠記住」，誇張的謝意逗得粉絲們哈哈大笑。 具教煥用全身心表達對粉絲們的感謝，坐上了咖啡車的副駕駛座位，並拍下了認證照。



看了照片的粉絲表示：「一個大男人怎麼能這麼可愛」、「你幹嘛要坐副駕駛」、「你可能是第一個坐上咖啡車的藝人」、「笑死我了」等。

此外，具教煥將接拍新劇《怪異》，飾演男主角鄭基勛，搭檔《機智醫生生活》中的「張冬天」申賢彬。該劇主要講述了不該出現在世上的「那個東西」，人們備受詛咒和迷惑，以及追尋前所未有怪異事件的考古學家們的故事。隨著一個神秘鬼火的發現，一個村莊捲入災禍之中，面對怪異的恐怖，人們開始展開追蹤。具教煥飾演的鄭基勛是一位研究奇異超自然現象的怪才考古學家，也是劇中申賢彬的前夫，因意外事件，人生發生了變化。

「首圖：Netflix《D.P：逃兵追緝令》、ig@namooactors」

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