韓YouTuber爆料《機智醫生生活》不拍第3季的真正原因：缺劇本，一位主演甚至錯失新作品機會！

9月20日，是《機智醫生生活2》離開我們的4天。

一想到再也看不到99s的「機醫」系列了，真的是悲從心中來，連手中的月餅都不香了！想必大家和小編一樣，覺得「機醫」這種輕鬆幽默又細膩治癒的故事可以拍上10季，而且一定要是曹政奭、鄭敬淏、柳演錫、金大明和田美都原班人馬，安恩真、申賢彬、丁文晟這類主要配角都別換！總之照搬1、2季陣容就行。

但申元浩PD早前就透露第3季拍攝計劃擱淺等說法，這些都足以說明第3季可能真的沒有了。不過這些理由都不足以讓觀眾們信服，日前就有韓國知名YouTuber公開了所謂的「演員們都不拍機醫3的真正理由」。



該YouTuber稱：「故事線不足以拍夠一部電視劇，因此第3季製作的可能性非常低。申元浩PD和李祐汀編劇在製作第2季的時候，就已經遇到很多困難了，最關鍵的一個原因就是劇本。第2季拍攝期間，劇本一直都斷斷續續的，演員和劇組都很焦慮，而且有位主演原本已經有在接洽的新作品了，就是因為機醫劇本的原因導致拍攝拖延，最終他也錯過了新作品。」



YouTuber繼續稱：「第1季裡夏威夷的故事在第2季裡也沒說明，而在對劇組來說第3季這個詞就和禁忌語一樣，誰都不會提，所以說理論上來講不會有原班人馬出演的第3季了，這是大家默認的結果。」



不管怎麼說，「機醫」的1、2季都攻佔了觀眾們的心，火爆的收視率和超高話題度都足以證明這一點，劇裡把99s的友誼、醫院的冷暖用不同於以往醫療劇的形式展現給了我們，「機醫」系列足以封神。



「首圖/內文圖：tvN《機智醫生生活》系列」

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