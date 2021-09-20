金宣虎一进军大银幕就接三部电影！最新消息还要和尹汝贞、金仑珍合拍《Dog Days》

果真是大势呀，金宣虎最近也太抢手～！

今（20）日传出金宣虎接拍电影《Dog Days》，而这已是他短时间内第三部电影戏约，显见多么炙手可热。

《Dog Days》是部讲述各式各样的人与宠物一起成长的故事，金宣虎不仅要和鼎鼎大名的前辈尹汝贞与金仑珍合作，还要挑战和动物演戏。《Dog Days》制片商为JK Film，制作过《国际市场》、《机密同盟》、《无价之保》（担保）等片。



▼尹汝贞，近日才以《梦想之地》（农情家园）入选《时代》杂志「2021全球最具影响力100人」‎



▼金仑珍，曾演出《鱼》、《国际市场》、《无价之宝》等卖座电影



金宣虎从2017年以《金科长》进入电视剧圈子，去年凭藉《Star-Up：我的新创时代》红遍大街小巷，却从未拍过电影，直至今年才确定进军大银幕，不到一个月传出三部电影戏约，除了上述的《Dog Days》，还有《悲伤热带》以及《2点的约会》。

而这三部电影风格迥异，《Dog Days》可能是部清新疗愈之作，《悲伤热带》根据导演朴勋正的过往风格也许是暗黑路线，《2点的约会》则是部浪漫电影。观众很快就能透过大银幕欣赏金宣虎的多种样貌。

（延伸阅读：金宣虎有望进军大银幕！首部邀约是《新世界》、《魔女》系列导演朴勋正新作！‎／润娥&金宣虎确定携手童话般的浪漫电影《2点的约会》‎）

正在《海岸村恰恰恰》扮演暖男「洪班长」的金宣虎，杀青后将先投入《悲伤热带》拍摄，明年1月进入《Dog Days》剧组，3月接著《2点的约会》。



（封图：金宣虎所属S.A.L.T娱乐、尹汝贞所属HOOK娱乐、韩国电影振兴委员会）

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