韩YouTuber爆料《机智医生生活》不拍第3季的真正原因：缺剧本，一位主演甚至错失新作品机会！

9月20日，是《机智医生生活2》离开我们的4天。

一想到再也看不到99s的「机医」系列了，真的是悲从心中来，连手中的月饼都不香了！想必大家和小编一样，觉得「机医」这种轻松幽默又细腻治愈的故事可以拍上10季，而且一定要是曹政奭、郑敬淏、柳演锡、金大明和田美都原班人马，安恩真、申贤彬、丁文晟这类主要配角都别换！总之照搬1、2季阵容就行。

但申元浩PD早前就透露第3季拍摄计划搁浅等说法，这些都足以说明第3季可能真的没有了。不过这些理由都不足以让观众们信服，日前就有韩国知名YouTuber公开了所谓的「演员们都不拍机医3的真正理由」。



该YouTuber称：「故事线不足以拍够一部电视剧，因此第3季制作的可能性非常低。申元浩PD和李佑汀编剧在制作第2季的时候，就已经遇到很多困难了，最关键的一个原因就是剧本。第2季拍摄期间，剧本一直都断断续续的，演员和剧组都很焦虑，而且有位主演原本已经有在接洽的新作品了，就是因为机医剧本的原因导致拍摄拖延，最终他也错过了新作品。」



YouTuber继续称：「第1季里夏威夷的故事在第2季里也没说明，而在对剧组来说第3季这个词就和禁忌语一样，谁都不会提，所以说理论上来讲不会有原班人马出演的第3季了，这是大家默认的结果。」



不管怎么说，「机医」的1、2季都攻占了观众们的心，火爆的收视率和超高话题度都足以证明这一点，剧里把99s的友谊、医院的冷暖用不同於以往医疗剧的形式展现给了我们，「机医」系列足以封神。



「首图/内文图：tvN《机智医生生活》系列」

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