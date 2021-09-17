女神變「女神經」！李英愛睽違4年拍新劇《具景伊》扮瘋癲角色判若兩人

雖然嚇到，但大部分韓網友還是覺得很漂亮呢～

李英愛主演的JTBC電視劇《具景伊》將在10月首播，今（17）釋出了首支預告，角色和以往「氧氣美女」形象大不相同！

▼李英愛去年6月以《復仇母親》拿下春史電影獎影后的模樣



《具景伊》故事圍繞著對遊戲和調查都無法讓步的蟄居族疑心者「具景伊」，是部冷硬派（Hardboiled）喜劇搜查劇。更早的消息，《具景伊》是改編自BBC影集《追殺夏娃》（獨行殺姬／Killing Eve），李英愛飾演的具景伊就是原作吳珊卓的角色。



（延伸閱讀：‎李英愛有望出演亞洲版《獨行殺姬》 時隔3年回歸小螢幕）

具景伊沉迷於遊戲和電視劇，是名警察出身的保險調查員，也是足不出戶的蟄居族。預告開頭即呈現她家堆滿雜物和垃圾的壯觀情景，她縮在電腦前打遊戲：「去死去死去死……成功！！！！」

（圖：《具景伊》預告@YouTube JTBC Drama 截圖）

下一幕，她莫名其妙從垃圾車倒出來的垃圾裡爬出來，不曉得是家裡被清掃時一起被清掉了，還是在垃圾堆裡調查著什麼。

（圖：《具景伊》預告@YouTube JTBC Drama 截圖）

雖然預告前兩幕李英愛蓬頭垢面嚇著了人，根本女神經，但臉龐依舊不掩女神光芒，尤其後兩顆鏡頭。

（圖：《具景伊》預告@YouTube JTBC Drama 截圖）

▼預告



網友看完這樣說：「第一次看到這個樣子，好期待」、「暈，大發」、「什麼啊，李英愛？顆顆顆顆顆顆顆」、「想到『金子』了（《親切的金子》李英愛角色）、「縮圖很好看」、「哇，為什麼這麼漂亮」、「太可愛了好期待」。（留言來源）

除了李英愛，《具景伊》還有金慧峻、金海淑、郭善英、白成哲、趙賢哲與李洪耐等人演出。《具景伊》將在10月以土曜劇（每週六播）登場。

▼讀劇現場



（封圖：李英愛所屬GOOD PEOPLE娛樂、《具景伊》預告@YouTube JTBC Drama 截圖）

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