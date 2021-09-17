11月還要看這部！玉澤演、金惠奫古裝喜劇《御史與祚怡》預告公開，兩人將展開爽快的搜查冒險！

tvN月火劇《御史與祚怡》講述一成為御史的美食家公子（玉澤演 飾），遇見為了尋找幸福而勇往直前的朝鮮時代奇女子（金惠奫 飾），兩人將展開一場搞笑搜查劇。

今日（17日）公開預告片，雖然只有背影，好好奇兩人是在說什麼啊！而另一版 tvN 下半年的新劇預告中，則可以看到兩人的正面～



玉澤演飾演風度滿分、身體健全的六品公務員「羅二言」，原本只想能在地價高昂的都城外的小地方開家餃子館，做點小生意過活，但偏偏頭腦很好考上了科舉，甚至一登科就被選為朝鮮最高菁英機關「弘文館」的副手，甚至被委任極機密御史任務。



金惠奫飾演「金祚怡」，在儒教聖地朝鮮，有著「這樣生活下去可能會離婚」的罕見思想，是走在時代前列的現實主義者。她與媽寶先生結婚三年，終於鄭重提出想要離婚，但卻被對方拒絕，雖然最後幾經波折達成了離婚，但卻遇上了另一個由御史帶來的難題，她想要重新開始的第二人生，是否能夠如願呢？



另外，《御史與祚怡》由《60天，指定倖存者》、《金秘書為何那樣》柳鍾善導演執導，《訓南正音》、電影《霹靂嬌鋒》李載允作家執筆，預計在11月首播。

（圖：SidusHQ、51K、YouTube@tvN drama）

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