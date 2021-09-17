終於等到他們的新劇！韓孝周、朴炯植主演都市驚悚劇《Happiness》劇本閱讀照公開，期待全新角色！

tvN新劇《Happiness》講述被孤立在階層社會所小板公寓裡的都市驚悚劇。隨著人類聚居的大城市高層公寓因新型傳染病被封鎖而產生的分裂和恐懼、為生存展開激烈鬥爭和心理戰。

今日（17日）公開劇本閱讀照，韓孝周、朴炯植、趙宇鎮、李準赫、朴珠熙、白賢鎮 、朴亨洙、裴海善、車順裴等著名演技派演員齊聚一堂，展開激烈的演技角逐。



劇中，韓孝周飾演警察特工隊戰術要員「尹新春」，行事果斷，是個說做就做的行動派；朴炯植飾演「鄭伊賢」，原本是棒球先發投手，因膝蓋受傷放棄職業球員生涯，之後成為比起行動更擅長動腦筋的刑警；趙宇鎮飾演醫療司令部所屬中校「韓泰錫」，掌握著傳染病事態關鍵，負責秘密調查新型傳染病的原因並防止擴散。



而《Happiness》製作組表示：「《Happiness》以擁有多種個性和慾望的人居住的公寓爲背景，講述人的慾望和階級之間的差別。因爲每個人物所擁有的感情變異非常重要，所以演員們的合作是最重要的作品。細節不同的演員們的演技更加真實地描繪現在進行時的現實恐怖，敬請期待新層面的都市驚悚劇。」



另外，《Happiness》由《Watcher》安吉鎬導演與《Good Wife》、《Watcher》韓相雲編劇合作打造，預計在11月首播！

（圖：tvN《Happiness》、BH娛樂、UAA、CJ ENM、MBC《W－兩個世界》、KBS《金裝律師》）

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