女神变「女神经」！李英爱睽违4年拍新剧《具景伊》扮疯癫角色判若两人

虽然吓到，但大部分韩网友还是觉得很漂亮呢～

李英爱主演的JTBC电视剧《具景伊》将在10月首播，今（17）释出了首支预告，角色和以往「氧气美女」形象大不相同！

▼李英爱去年6月以《复仇母亲》拿下春史电影奖影后的模样



《具景伊》故事围绕著对游戏和调查都无法让步的蛰居族疑心者「具景伊」，是部冷硬派（Hardboiled）喜剧搜查剧。更早的消息，《具景伊》是改编自BBC影集《追杀夏娃》（独行杀姬／Killing Eve），李英爱饰演的具景伊就是原作吴珊卓的角色。



（延伸阅读：‎李英爱有望出演亚洲版《独行杀姬》 时隔3年回归小萤幕）

具景伊沉迷於游戏和电视剧，是名警察出身的保险调查员，也是足不出户的蛰居族。预告开头即呈现她家堆满杂物和垃圾的壮观情景，她缩在电脑前打游戏：「去死去死去死……成功！！！！」

（图：《具景伊》预告@YouTube JTBC Drama 截图）

下一幕，她莫名其妙从垃圾车倒出来的垃圾里爬出来，不晓得是家里被清扫时一起被清掉了，还是在垃圾堆里调查著什么。

（图：《具景伊》预告@YouTube JTBC Drama 截图）

虽然预告前两幕李英爱蓬头垢面吓著了人，根本女神经，但脸庞依旧不掩女神光芒，尤其后两颗镜头。

（图：《具景伊》预告@YouTube JTBC Drama 截图）

▼预告



网友看完这样说：「第一次看到这个样子，好期待」、「晕，大发」、「什么啊，李英爱？颗颗颗颗颗颗颗」、「想到『金子』了（《亲切的金子》李英爱角色）、「缩图很好看」、「哇，为什么这么漂亮」、「太可爱了好期待」。（留言来源）

除了李英爱，《具景伊》还有金慧峻、金海淑、郭善英、白成哲、赵贤哲与李洪耐等人演出。《具景伊》将在10月以土曜剧（每周六播）登场。

▼读剧现场



（封图：李英爱所属GOOD PEOPLE娱乐、《具景伊》预告@YouTube JTBC Drama 截图）

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