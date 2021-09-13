連影后全度妍都救不回的《人間失格》收視率：請問說好的治愈故事去了哪～

新播韓劇《人間失格》收視率遭遇滑鐵盧。

由全度妍、柳俊烈主演JTBC十周年特別企劃電視劇《人間失格》收視率一降再降，從首播4.2%到3.8%再到3.3%、2.7%，每集都在降！這部開播前就以超豪華演出陣容吸睛，全度妍、柳俊烈扮演主角，金孝珍、孫娜恩等人擔任主要配角。 從演技大咖到新人演員，似乎是十分值得信賴的作品。



然而開播後卻讓人大跌眼鏡，雖說《人間失格》是以喪失為主題，女主一個是什麼都沒能實現，人生還處在迷路狀態的40歲中年，男一號則是一個是害怕自己好像什麼事都做不成，對未來感到不安的27歲青年，肯定不同於我們看慣了的甜膩愛情劇，可是大家都沒料到會那樣陰沉、沒精神，甚至「致鬱」。



全度妍和柳俊烈，都是韓國影視劇圈的演技代表，其實《人間失格》裡的演技也沒有什麼可挑剔的地方，但奇怪的是觀眾覺得原本是「信而看」的組合卻毫無「化學反應」，導致韓網上出現不少吐槽帖子，更甚者直接吐槽：「男主角人選選錯了」、「男主那句自誇自己很帥的台詞看得我太震驚了」、「 本來以為靠柳俊烈，哪怕顏值不夠但可以靠演技撐起來，但是我失望了，演技是不錯，劇情太沉悶了」、「無聊還陰沉」、「我個人覺得不好看，你要是覺得好看， 你就是對的，千萬不要和我吵」、「太浪費演員陣容了」、「陰沉沒精神的氛圍，哪怕是光看演員也不開心」、「第一集就被勸退，看了全度妍5分鐘就換台了」等。



《人間失格》首播收視率其實很不錯，躋身JTBC韓劇歷代首播收視TOP10。從製作企劃來看，故事想要講述在人生最黑暗的時候遇到愛情，應該是一個治癒心痛、引發共鳴的故事，只是沒想到從已播出的前4集來看，大多數觀眾只看到了「心痛」、「陰沉」、「 無精神」，尚未找到「治愈」和「共鳴」。也許劇情會在之後漸入佳境，只是按照當代觀眾「速食性」的口味，也許都等不到下一集就打算放棄了。



「首圖/內文圖：JTBC《人間失格》」

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