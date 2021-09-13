连影后全度妍都救不回的《人间失格》收视率：请问说好的治愈故事去了哪～

新播韩剧《人间失格》收视率遭遇滑铁卢。

由全度妍、柳俊烈主演JTBC十周年特别企划电视剧《人间失格》收视率一降再降，从首播4.2%到3.8%再到3.3%、2.7%，每集都在降！这部开播前就以超豪华演出阵容吸睛，全度妍、柳俊烈扮演主角，金孝珍、孙娜恩等人担任主要配角。 从演技大咖到新人演员，似乎是十分值得信赖的作品。



然而开播后却让人大跌眼镜，虽说《人间失格》是以丧失为主题，女主一个是什么都没能实现，人生还处在迷路状态的40岁中年，男一号则是一个是害怕自己好像什么事都做不成，对未来感到不安的27岁青年，肯定不同於我们看惯了的甜腻爱情剧，可是大家都没料到会那样阴沉、没精神，甚至「致郁」。



全度妍和柳俊烈，都是韩国影视剧圈的演技代表，其实《人间失格》里的演技也没有什么可挑剔的地方，但奇怪的是观众觉得原本是「信而看」的组合却毫无「化学反应」，导致韩网上出现不少吐槽帖子，更甚者直接吐槽：「男主角人选选错了」、「男主那句自夸自己很帅的台词看得我太震惊了」、「 本来以为靠柳俊烈，哪怕颜值不够但可以靠演技撑起来，但是我失望了，演技是不错，剧情太沉闷了」、「无聊还阴沉」、「我个人觉得不好看，你要是觉得好看， 你就是对的，千万不要和我吵」、「太浪费演员阵容了」、「阴沉没精神的氛围，哪怕是光看演员也不开心」、「第一集就被劝退，看了全度妍5分钟就换台了」等。



《人间失格》首播收视率其实很不错，跻身JTBC韩剧历代首播收视TOP10。从制作企划来看，故事想要讲述在人生最黑暗的时候遇到爱情，应该是一个治愈心痛、引发共鸣的故事，只是没想到从已播出的前4集来看，大多数观众只看到了「心痛」、「阴沉」、「 无精神」，尚未找到「治愈」和「共鸣」。也许剧情会在之后渐入佳境，只是按照当代观众「速食性」的口味，也许都等不到下一集就打算放弃了。



「首图/内文图：JTBC《人间失格》」

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