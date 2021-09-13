南宮珉的《黑色太陽》9月17日開播，1、2集就「拋棄」了19歲以下的觀眾！

新劇《黑色太陽》要來了，且「來勢洶洶」！

《黑色太陽》是一部斥資150億（韓幣）打造的12集諜戰劇，講述了一年前失蹤的特工為了找出將自己推入深淵的叛徒而重回組織后發生的故事。



南宮珉在劇中挑大樑扮演男一號，飾演原本深受同事信賴，卻在一夜間讓組織陷入巨大的危機，在藏身匿跡一年後重返組織，再次讓組織陷入劇烈動蕩的特工。 9月17日該劇才要播出，但南宮珉卻早就在韓網掀起了多次熱議，只因他身材的巨變，從原來的瘦削男變成了比金鐘國、馬東錫還健碩的肌肉男硬漢。



前段時間這張照片在韓網引起熱議，照片中的男子擁有寬闊的後背，和發達的背肌，簡直是健美先生般的身材。 在知道照片中的主人公就是南宮珉時，所有網友都震驚了！而這一身肌肉其實就是南宮珉為《黑色太陽》特意打造的，畢竟精英特工以一當十，能打能跑，絕對不能是個手無縛雞之力的弱男子。



在觀眾們都等待著新劇開播之際，MBC電視台靜悄悄地公開了節目表，《黑色太陽》第1、2集後面赫然打上了「19」這個數字，沒想到首播開始就這麼勁爆，打算用限制級劇情吸引人。 一般劇裡包含暴力、血腥、情色等情節才會被定為19歲以上才能觀看，不知道《黑色太陽》一開場要給觀眾扔出什麼樣的爆炸性畫面，讓人十分期待。



▲MBC《黑色太陽》官網

「首圖：MBC《黑色太陽》」

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