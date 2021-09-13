南宫珉的《黑色太阳》9月17日开播，1、2集就「抛弃」了19岁以下的观众！

新剧《黑色太阳》要来了，且「来势汹汹」！

《黑色太阳》是一部斥资150亿（韩币）打造的12集谍战剧，讲述了一年前失踪的特工为了找出将自己推入深渊的叛徒而重回组织后发生的故事。



南宫珉在剧中挑大梁扮演男一号，饰演原本深受同事信赖，却在一夜间让组织陷入巨大的危机，在藏身匿迹一年后重返组织，再次让组织陷入剧烈动荡的特工。 9月17日该剧才要播出，但南宫珉却早就在韩网掀起了多次热议，只因他身材的巨变，从原来的瘦削男变成了比金钟国、马东锡还健硕的肌肉男硬汉。



前段时间这张照片在韩网引起热议，照片中的男子拥有宽阔的后背，和发达的背肌，简直是健美先生般的身材。 在知道照片中的主人公就是南宫珉时，所有网友都震惊了！而这一身肌肉其实就是南宫珉为《黑色太阳》特意打造的，毕竟精英特工以一当十，能打能跑，绝对不能是个手无缚鸡之力的弱男子。



在观众们都等待著新剧开播之际，MBC电视台静悄悄地公开了节目表，《黑色太阳》第1、2集后面赫然打上了「19」这个数字，没想到首播开始就这么劲爆，打算用限制级剧情吸引人。 一般剧里包含暴力、血腥、情色等情节才会被定为19岁以上才能观看，不知道《黑色太阳》一开场要给观众扔出什么样的爆炸性画面，让人十分期待。



▲MBC《黑色太阳》官网

「首图：MBC《黑色太阳》」

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