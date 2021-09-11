《我家的熊孩子》吴珉锡相亲对象超搞怪！展现鼻笛奇技还直接骗回家见家长～

金俊昊介绍的后辈果然不是普通人XDD 吴珉锡完全招架不住～你们看好这一对吗？

《我家的熊孩子》最新一集，吴珉锡受金俊昊介绍有了相亲对象，结果对方相当「特别」，让吴珉锡不知道该哭还是该笑XD

吴珉锡相亲对象叫吴宥拉，两人一开始正常的相亲，但可以感觉得出来女方比较放松、会主动找话题，吴珉锡则怕生又紧张，相对拘谨。事情好像是从「聊运势」出了变化……



吴珉锡是个颇迷信的人，在《我家的熊孩子》已展现不少。他对李宥拉说自己来之前算了塔罗牌，结果竟是「要忍耐」，但结局会是好的。李宥拉听了差点没把饮料喷出来～接著两个人看起手相，结论是不合！？



讲到弹钢琴，吴宥拉与吴珉锡轮流弹起钢琴，但惊吓的画面就此产生！吴珉锡弹著优美旋律，吴宥拉在旁惊呼了一下，却悄悄从包包里拿出两个直笛当鼻笛吹！吴珉锡感到很荒唐停手大笑，一直问对方：「为什么突然这样？」还问：「你是谐星吧？」不过李宥拉撇清自己主要是YouTuber。



相亲后半段，李宥拉带吴珉锡耀到一家「家庭式餐厅」吃饭，殊不知是骗去见家长XD 李宥拉妈妈好客又大方，也很会讲话（撩吴珉锡+推荐女儿），尤其笑声超豪迈，看得出来李宥拉完全是遗传妈妈啊！



最后这群人跳起奇怪的舞作结，吴珉锡此刻才完全放开……俗话说：「要在疯子里生存，就是一起疯。」（摘自SJ）



▼相关影片











▼观众有机会也可以逛逛李宥拉YouTube频道「랄랄ralral」，认识一下这位72万订阅的搞怪YouTuber（妈妈也不时会客串）





（图：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究