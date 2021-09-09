《梨泰院CLASS》拍日版變《六本木CLASS》，竹內涼真會剪和朴敘俊一樣的栗子頭嗎XD

將男星朴敘俊的事業推向高峰的人氣劇《梨泰院CLASS》要推出日本版了，連男主角都已經敲定了。



▲jtbc《梨泰院CLASS》

據悉，《梨泰院CLASS》即將翻拍成日版，劇名改為《六本木CLASS》，預計於2022年夏天在朝日電視台播出，而男主角則是竹內涼真，劇迷們也相當期待女主角人選。



《梨泰院Class》是一部漫改劇，講述了正直青年朴世路的父親在一場意外中去世，因肇事者出身財閥而逃脫法律制裁，朴世路想為父親討回公道卻因此入獄。 出獄後，僅有初中學歷、還有前科的朴世路辛苦工作了7年，攢到錢之後在梨泰院開了一家小酒館，一路逆襲實現了自己的商業抱負，並向兇手復仇。 該劇播出當時就在韓國掀起了收視熱潮，男主不再是高富帥，女主也不是傻白甜的反套路人設和高燃復仇劇情深深吸引住了觀眾，誰看了不說一聲「爽」？ ！



▲jtbc《梨泰院CLASS》

朴敘俊還原了原著中男主的執拗和正義感，連栗子頭造型都成為了那個時期的時尚。 竹内涼真在日本也是知名演員，有過不少代表作，觀眾們現在很好奇他是否也會留著栗子頭，要如何演繹出「朴世路」正義感超強，不平則鳴，寧折不彎的性格呢。

「首圖：jtbc《梨泰院CLASS》、ig@takeuchi_ryoma」

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