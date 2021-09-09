《梨泰院CLASS》拍日版变《六本木CLASS》，竹内凉真会剪和朴叙俊一样的栗子头吗XD

将男星朴叙俊的事业推向高峰的人气剧《梨泰院CLASS》要推出日本版了，连男主角都已经敲定了。



▲jtbc《梨泰院CLASS》

据悉，《梨泰院CLASS》即将翻拍成日版，剧名改为《六本木CLASS》，预计於2022年夏天在朝日电视台播出，而男主角则是竹内凉真，剧迷们也相当期待女主角人选。



《梨泰院Class》是一部漫改剧，讲述了正直青年朴世路的父亲在一场意外中去世，因肇事者出身财阀而逃脱法律制裁，朴世路想为父亲讨回公道却因此入狱。 出狱后，仅有初中学历、还有前科的朴世路辛苦工作了7年，攒到钱之后在梨泰院开了一家小酒馆，一路逆袭实现了自己的商业抱负，并向凶手复仇。 该剧播出当时就在韩国掀起了收视热潮，男主不再是高富帅，女主也不是傻白甜的反套路人设和高燃复仇剧情深深吸引住了观众，谁看了不说一声「爽」？ ！



▲jtbc《梨泰院CLASS》

朴叙俊还原了原著中男主的执拗和正义感，连栗子头造型都成为了那个时期的时尚。 竹内凉真在日本也是知名演员，有过不少代表作，观众们现在很好奇他是否也会留著栗子头，要如何演绎出「朴世路」正义感超强，不平则鸣，宁折不弯的性格呢。

「首图：jtbc《梨泰院CLASS》、ig@takeuchi_ryoma」

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