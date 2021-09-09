《我家的熊孩子》安孝燮答題讓徐章焄頻頻反應故障XD 被認證「是綜藝想要的人才啊」

回答問題都出乎意料，安孝燮也是有點呆萌的人啊XD

近日在《紅天機》飾演河藍的大勢演員安孝燮來到《我家的熊孩子》擔任特別MC，MC申東燁與徐章焄丟給他問題，都會獲得出乎意料的答案XD

「17歲隻身來韓國發展（安孝燮幼時便移民加拿大），做最好的料理是？」安孝燮思考了一下結果回答：「拉麵應該還不錯。」徐章焄隨即吐槽：「拉麵不算，一般人都會做，不用什麼技術。」安孝燮笑了一下回答「大醬湯」，這才被認可。

「小時候在異鄉生活，最辛苦的是什麼？」安孝燮同樣拉了一下西裝外套，再次望向遠處想了一下說：「……好像不怎麼辛苦。」徐章焄聽了很意外：「啊……」直接反應故障，申東燁倒是反應很快：「很好，要是不辛苦還硬要回答，我們也很辛苦。」



聊起運動習慣，安孝燮說自己運動前一定要沖澡，為了讓運動過舒適是一些，喜歡乾乾淨淨、清爽的開始運動。徐章焄聽了頻頻贊同，但接下來安孝燮的話卻讓他急撇清……「我跟前輩不同的是，跑完不會再沖澡。」



安孝燮話一出又讓徐章焄反應故障，他遲了幾秒馬上撇清：「抱歉，我以為你和我是同類型呢，完全不同啊……」因為徐章焄可是著名的愛乾淨「潔癖者」呢！安孝燮解釋自己運動完只會換衣服，讓徐章焄完全無法忍受：「流汗了啊……」安孝燮說：「但那是我的汗水。」



不過安孝燮後來補充自己只在晚上運動，運動完也只會坐在餐桌前（相比沙發與床子不吸汗），睡前會再次沖澡。

上述都還不算什麼，最無厘頭的事在此……申東燁提到製作組取材時，安孝燮竟然炫耀「能用手抓住正在飛的蚊子」。安孝燮不好意思的搭配動作說：「不是炫耀但……直接這樣就可以，也沒有很神奇。」大家都笑了，還莫名其妙討論起抓蚊子的各種方法哩～



見到安孝燮當場想示範抓蚊子，在周圍觀望的有趣模樣，徐章焄就說：「是綜藝想要的人才呢！很適合綜藝，有新鮮感呢！」申東燁幫腔：「而且還有獨特的才藝呢！」



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（圖：《我家的熊孩子》@SBS Entertainment 截圖）

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