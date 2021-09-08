韓國頂層社會0.1%的女人們都在做什麼！在這部《High Class》裡嗅到了《SKY Castle》的味道

才剛剛經歷了《The Penthouse 3》的洗禮，這次迎來的新劇是校園+懸疑題材，韓劇迷們準備好了嗎？

《The Penthouse 3》即將落幕，又遇上這部以校園為背景展開的懸疑劇集《High Class》，總覺得熟悉的味道又來了呢！校園+懸疑，這不就是當初大熱劇《SKY Castle》的配方嘛？ ！

《High Class》講述了「遺孀」妻子和「小三」之間的激情癡情懸疑故事，兩個女人作為濟州島超豪華國際學校的學生家長而相遇，意氣相投，進而聯手一起揭露男人死亡的秘密並復仇。 這是一部以「媽媽」之名聚集在一起的女人們因隱藏的慾望而展開了一場明爭暗鬥羅曼史。



漂浮的船，倒出的紅酒，掉落的合照，懸疑氛圍拉滿，光是預告就足以吸引人了！



9月7日《High Class》正式開播，宋汝蔚（曹如晶 飾）原本和老公安智勇（金南喜 飾）在遊艇上享受甜蜜時光，轉眼間就發現海裡漂浮了一具男屍..... 金南熙失蹤之後，宋汝蔚被當成了兇手，兒子安伊燦在學校里被同學們欺負，為了守護兒子，宋汝蔚決定帶兒子離開。 此時，她收到了來自國際學校的邀請，於是母子兩人決心前往濟州島生活。



在濟州島的國際學校里，宋汝蔚遇到了其他學生的媽媽南智善（金志秀 飾）和車道英（孔賢珠 飾），這兩位媽媽完全看不上來自公立學校的宋汝蔚母子，然而讓兩人震驚的是伊燦竟然成功進入這所頂級學校，車道英的兒子郭時雨（徐允鶴 飾）卻只能待在入學等待名單裡，這讓車道英很是憤怒。 一些關於宋汝蔚母子不好的傳言在學生父母之間流傳開來....

女一號曹如晶是韓國影視劇圈出了名的實力派，更憑藉《寄生上流》的電影在國際上打響了名號。 女二號金志秀，資深女演員，無論是外形還是演技均不輸曹如晶，這兩位搭檔，光是姐姐們的長相和氣場彷彿就擁有萬千的故事。站在上流社會金字塔尖的女人們，到底會給觀眾帶來一出怎樣的故事呢？



「首圖/內文圖：tvN《High Class》」

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