【有片】天生喜劇人LOVELYZ美珠跳「脫衣舞」嚇壞劉在錫，果然在她的人生字典裡沒有害羞二字XD

「人間戲精」LOVELYZ李美珠李女士，又來「嚇人」了！

要說到美珠的搞笑能力是從什麼時候開始展現出來的，那就不得不提到美珠的各種上班圖，各種無厘頭式的搞怪POSE，完美詮釋了「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」這句經典。



這次天生喜劇人李女士又發力了，竟然大膽地在綜藝節目裡跳起了「脫衣舞」。 美珠和劉在錫、金希澈、Oh My Girl勝熙和歌手鄭世雲一起亮相了《Real Marketing Show》節目，即使面對劉、金兩位老總藝人，美珠的綜藝感也沒有被掩蓋住，甚至看得兩位前輩尖叫不斷。粉絲提議「製作Anycall的歌曲或MV，用舞蹈向之前的廣告致敬」，於是節目組就打造了一個「致敬經典廣告」的關節，美珠興奮亮相，展現了「脫衣舞」，一件一件地脫下身上的襯衫。 解開第一顆紐扣的美珠展現了致命性感魅力，大展愛豆面貌，如同真的在拍廣告一樣。

但隨著音樂的深入，美珠畫風突變，脫完第三件襯衣後，其實她的身上就剩下最後一件衣服了。 只是鄭世雲還不知道這一情況，期待著接下來的表演。 聽到呼喊聲的美珠雖然有些堂皇，但秉著「我的字典裡絕對沒有丟臉二字」的態度，美珠表現出即將要脫掉最後一件衣服的樣子，瞬間意識到再脫下去節目就要被打碼的劉在錫和鄭世雲驚得大喊：「停下，別脫了.....」



都說好看的外表千篇一律，有趣的靈魂萬裡挑一，真不巧，李女士兩個全佔了！有網友調侃說如果《來自星星的你》要翻拍，提名美珠飾演千頌伊，一定能再火一把。美珠致敬的廣告原主人公正好也是全智賢哦！！



「首圖：ig@queen.chu_s」

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