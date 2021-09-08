韩国顶层社会0.1%的女人们都在做什么！在这部《High Class》里嗅到了《SKY Castle》的味道

才刚刚经历了《The Penthouse 3》的洗礼，这次迎来的新剧是校园+悬疑题材，韩剧迷们准备好了吗？

《The Penthouse 3》即将落幕，又遇上这部以校园为背景展开的悬疑剧集《High Class》，总觉得熟悉的味道又来了呢！校园+悬疑，这不就是当初大热剧《SKY Castle》的配方嘛？ ！

《High Class》讲述了「遗孀」妻子和「小三」之间的激情痴情悬疑故事，两个女人作为济州岛超豪华国际学校的学生家长而相遇，意气相投，进而联手一起揭露男人死亡的秘密并复仇。 这是一部以「妈妈」之名聚集在一起的女人们因隐藏的欲望而展开了一场明争暗斗罗曼史。



漂浮的船，倒出的红酒，掉落的合照，悬疑氛围拉满，光是预告就足以吸引人了！



9月7日《High Class》正式开播，宋汝蔚（曹如晶 饰）原本和老公安智勇（金南喜 饰）在游艇上享受甜蜜时光，转眼间就发现海里漂浮了一具男尸..... 金南熙失踪之后，宋汝蔚被当成了凶手，儿子安伊灿在学校里被同学们欺负，为了守护儿子，宋汝蔚决定带儿子离开。 此时，她收到了来自国际学校的邀请，於是母子两人决心前往济州岛生活。



在济州岛的国际学校里，宋汝蔚遇到了其他学生的妈妈南智善（金志秀 饰）和车道英（孔贤珠 饰），这两位妈妈完全看不上来自公立学校的宋汝蔚母子，然而让两人震惊的是伊灿竟然成功进入这所顶级学校，车道英的儿子郭时雨（徐允鹤 饰）却只能待在入学等待名单里，这让车道英很是愤怒。 一些关於宋汝蔚母子不好的传言在学生父母之间流传开来....

女一号曹如晶是韩国影视剧圈出了名的实力派，更凭藉《寄生上流》的电影在国际上打响了名号。 女二号金志秀，资深女演员，无论是外形还是演技均不输曹如晶，这两位搭档，光是姐姐们的长相和气场彷佛就拥有万千的故事。站在上流社会金字塔尖的女人们，到底会给观众带来一出怎样的故事呢？



「首图/内文图：tvN《High Class》」

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