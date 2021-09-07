姜河那、韓孝周、李光洙、權相佑新片《海賊：鬼怪旗幟》主視覺海報公開！9月13日《帶輪子的家》齊聚野外生活

以新鮮的素材以及一連串令人目不暇給的演員陣容，電影《海賊：鬼怪旗幟》即將上映，也率先公開了主視覺海報。

電影《海賊：鬼怪旗幟》將描述同乘一條船上的海賊、義賊甚至逆賊，為了擁有一批無聲無息消失的王室寶物，而展開了激烈爭奪，是一部相當痛快的動作冒險電影，故事情節相當新穎，加上角色們也是一時之選，充滿魅力的軍團，讓觀眾們對於《海賊》系列的第二篇故事也相當期待。



照片:《帶輪子的家》預告截圖

公開的主視覺海報其實是一面旗幟，也就是片名中所提到的鬼怪旗幟，立即吸引了許多觀眾們的注意，海賊們搭乘船隻乘風破浪，旗幟也將隨風飄揚，比之前更多的動作戲碼，以及更大規模的拍攝，即將為觀眾們帶來更刺激的觀影體驗，加上這些大勢演員的合作，應該會更為此作品增添趣味。



照片:《帶輪子的家》預告截圖

演員們包含飾演義敵團頭目武治的姜河那，以及飾演平定海浪的大船主人韓孝周，夢想著成為海賊王的李光洙，覬覦寶藏的逆賊權相佑，天生的詐欺高手蔡秀彬，百發百中的神射手吳世勳，幾乎是武治右手的金盛吳，海賊團的石頭拳朴志煥等等，演員陣容相當華麗。這些演員們的默契，大家也可以在9月13日即將播出的tvN實境綜藝《帶輪子的家》率先看到。



照片:《帶輪子的家》預告截圖

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞