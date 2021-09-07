別看金素妍在《The Penthouse》裡那樣張狂又瘋癲！《我們結婚了》中超級靦腆，搭檔資歷差20年的郭時暘

還記得當初《我們結婚了》裡面的養眼夫婦嗎？ 居然有我們美艷又瘋狂的千瑞璡千老師。

2015年播出的《我們結婚了》中靦腆的金素妍的假想老公就是郭時暘，當時金素妍已經是電視劇圈名聲大噪的主演級別，而金素妍的假想老公就是郭時暘，當時金素妍已經是電視劇圈名聲大噪的主演級別，而郭時暘是個默默無聞的小演員，雖然他倆的資歷更是相差20年，但在愛情面前，郭時暘絲毫沒有膽怯，而是用直球式的告白和進擊的愛情攻勢俘了金素妍的芳心。 郭時暘曾誇讚金素妍「非常純淨的人，我跟她在一起的時候，會覺得自己也被淨化了」。



▲MBC《我們結婚了》

參加《我們結婚了》時，金素妍還在拍攝電視劇《家和萬事成》，某期的節目裡，她就對郭時暘說：「新戲《家和萬事成》不久後就要舉行記者會，記者好像會問『李尚禹和郭時暘中，你會選誰當理想型』？ 」金素妍希望郭時暘能給她建議，郭時暘表示自己被問理想型時，答案說的是「金素妍」，很難過金素妍還要考慮要選誰。



▲金素妍IG

不過後來金素妍用實際行動告訴了郭時暘自己的理想型是誰，她和李尚禹因拍攝《家和萬事成》而假戲真做，將戲中的愛情帶進了現實生活，宣佈戀愛時不少「養眼夫婦CP」粉們都大呼「好心疼郭時暘啊」。雖然觀眾們都知道《我們結婚了》是綜藝節目，但養眼夫婦在節目中的表現太甜蜜了，很難不讓觀眾們沉陷。



▲NAMOO ACTORS

此外，金素妍近幾個月憑藉《The Penthouse》中千瑞璡一角大火，而郭時暘最近正在出演新劇《紅天機》中。



▲ig@siyang87k

「首圖：《我们结婚了》、ig@siyang87k」

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