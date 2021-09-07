别看金素妍在《The Penthouse》里那样张狂又疯癫！《我们结婚了》中超级腼腆，搭档资历差20年的郭时阳

还记得当初《我们结婚了》里面的养眼夫妇吗？ 居然有我们美艳又疯狂的千瑞璡千老师。

2015年播出的《我们结婚了》中腼腆的金素妍的假想老公就是郭时阳，当时金素妍已经是电视剧圈名声大噪的主演级别，而金素妍的假想老公就是郭时阳，当时金素妍已经是电视剧圈名声大噪的主演级别，而郭时阳是个默默无闻的小演员，虽然他俩的资历更是相差20年，但在爱情面前，郭时阳丝毫没有胆怯，而是用直球式的告白和进击的爱情攻势俘了金素妍的芳心。 郭时阳曾夸赞金素妍「非常纯净的人，我跟她在一起的时候，会觉得自己也被净化了」。



▲MBC《我们结婚了》

参加《我们结婚了》时，金素妍还在拍摄电视剧《家和万事成》，某期的节目里，她就对郭时阳说：「新戏《家和万事成》不久后就要举行记者会，记者好像会问『李尚禹和郭时阳中，你会选谁当理想型』？ 」金素妍希望郭时阳能给她建议，郭时阳表示自己被问理想型时，答案说的是「金素妍」，很难过金素妍还要考虑要选谁。



▲金素妍IG

不过后来金素妍用实际行动告诉了郭时阳自己的理想型是谁，她和李尚禹因拍摄《家和万事成》而假戏真做，将戏中的爱情带进了现实生活，宣布恋爱时不少「养眼夫妇CP」粉们都大呼「好心疼郭时阳啊」。虽然观众们都知道《我们结婚了》是综艺节目，但养眼夫妇在节目中的表现太甜蜜了，很难不让观众们沉陷。



▲NAMOO ACTORS

此外，金素妍近几个月凭藉《The Penthouse》中千瑞璡一角大火，而郭时阳最近正在出演新剧《红天机》中。



▲ig@siyang87k

「首图：《我们结婚了》、ig@siyang87k」

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