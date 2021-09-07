丁海寅6年前軍裝照爆紅！超適合軍裝的男星又多一位

因為Netflix《D.P：逃兵追緝令》熱播，男主角丁海寅的軍裝舊照引發了熱議。

《D.P：逃兵追緝令》一上線后就憑藉寫實的軍中故事備受好評，不少20-30代的男生都表示劇中的細節太真實了，讓他們都想起當兵時的往事。 就連丁海寅自己都說，因為片場佈置得太真實，拍戲時感覺好像真的回到部隊一樣，好幾次拍戲時要報角色的軍階，他都會口誤說成自己當年的軍階。



▲Netflix《D.P.》

近期丁海寅的軍裝舊照也引起了熱議，大家發現丁海寅6年前軍裝舊照根本和現在一模一樣，完全就是童顏！引發大眾關注的這張照片是2015年丁海寅參加預備軍訓時所拍，照片中的他其實已經27歲了，但看這狀態說他才20歲出頭小編都相信啊。



▲ig@holyhaein

丁海寅在出道之前就已經服完了兵役，出道之後完全沒有「軍白期」，可以一直陪伴在粉絲身邊。 除了本次的《D.P：逃兵追緝令》裡穿軍裝之外，丁海寅還在《機智牢房生活》裡以軍人形象亮相過，看起來非常適合制服呢。



▲ig@holyhaein

「首圖：ig@holyhaein」

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