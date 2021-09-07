潤娥最愛的少女時代歌曲就是這兩首：「海軍女孩」《說出你的願望》&亮閃閃舞台《Lion Heart》

大家最喜歡的少女時代歌曲是哪些呢？

昨天下午潤娥和朴正民一起做客MBC電台節目《金信英的正午希望曲》為新片《奇跡》做宣傳，聊到少女時代的歌曲，身為少女時代知名粉絲的朴正民說：「少女時代出道的時候我在服兵役，當時超級轟動，退伍時她們發行的歌就是《Gee》，所以非常喜歡那張專輯，是我的最愛歌曲。 」



潤娥則說：「活動的時候很喜歡《說出你的願望（Genie）》和《Lion Heart》，尤其表演《Lion Heart》的舞台有很多有趣的回憶，衣服也很漂亮，亮閃閃的。 」朴正民也表示很喜歡《Lion Heart》這首歌。

《說出你願望 （Genie）》是少女時代第二張迷你專輯，發行於2009年，同名主打歌還在2010年推出了日文版並作為少女時代進軍日本的出道歌曲，「海軍女孩」概念和「美腿舞」都成為日後的經典，也為少女時代帶來了「美腿女團」的稱號。



《Lion Heart》是少女時代2015年推出的第五張正規專輯，同名主打歌MV在Youtube上的觀看次數已經超過1.2億，好幾個打歌節目現場舞台也有超過一千萬的觀看次數，確實像潤娥說的一樣閃亮又華麗！



此外，《奇跡》講的是在一個只有火車鐵道卻沒有火車站的小村莊里，人生的目標就是建立起一個簡易車站的俊景與村內鄰居們的故事，朴正民飾演四次元數學天才俊景，潤娥飾演行動力超強、自稱女神的羅熙，本月15日在韓國上映。



（圖：IG@yoona__lim、limyoona__official）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞